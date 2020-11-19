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Lüleburgaz lavanta kokacak | Belediye kendi çiçeğini yetiştirecek

Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent peyzajında kendi yetiştirdiği çiçekleri kullanmak için harekete geçti.

19 Kasım 2020 Perşembe 09:42
Lüleburgaz lavanta kokacak | Belediye kendi çiçeğini yetiştirecek

Lüleburgaz lavanta kokacak | Belediye kendi çiçeğini yetiştirecek

Bu kapsamda 2.5 dönümlük arazide 4 bin 500 kök lavanta ekimi gerçekleştiren ekipler 2 yıl sonra çelik alacağı lavantaları kentin dört bir yanına ekecek. Söz konusu çalışma sayesinde hem çiçek maliyeti büyük oranda azalmış olacak hem de Lüleburgaz’ın dört bir yanı lavanta çiçekleriyle renklenecek.

Lüleburgaz Belediyesi Edirne Bayırı Mevkii’nde bulunan kendisine ait tarım arazisinde lavanta yetiştirmek için girişimlere başladı. Bu kapsamda tarlayı ekilebilir hale getiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tarlaya 4 bin 500 kök lavanta dikti. Dikilen lavantalar 2 yıl sonra kent genelindeki çiçeklendirme çalışmalarında kullanılacak.

VERİM 2 YIL SONRA

Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik arazide ekim işlemini gerçekleştiren belediye, lavanta bitkisinden verimi 2 yıl sonra alacak. İki yıl sonra ekilebilir hale gelecek olan lavantalar çelik alınarak kentin dört bir yanına ekilecek.

YERİNDE ÜRETİM

İki yıl sonra binlerce lavantayı kentin dört bir yanındaki cadde, sokak ve park gibi peyzaj alanlarında kullanacak olan müdürlük ekipleri hem çiçek maliyetinden büyük ölçüde kurtulmuş olacak hem de dayanıklı ve güzel kokulu bir bitki olan lavantalar kendi maliyetini çıkarmış olacak.

BAŞKANDAN İNCELEME

Öte yandan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de çalışmaları yakından takip etti. Lavanta tarlasına giden Başkan Gerenli, söz konusu alanda Park ve Bahçeler Müdürü Necmi İnci’den bilgiler aldı.

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Anahtar Kelimeler:
LüleburgazLavanta
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