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Market zincirinin kurabiyeleri üstünde fare gezdi

Sektörün önemli markatalarından dev market zincirinin şarküteri reyonunda fare kurabiyelerin üstünde gezen fare görüntüleri sosyal medyada günün konusu oldu.

06 Haziran 2022 Pazartesi 16:04
Market zincirinin kurabiyeleri üstünde fare gezdi


Market zincirinin kurabiyeleri üstünde fare gezdi

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden birinin İstanbul mağazasında ilginç olay vatandaşların tepkisine neden oldu. Marketin kurabiye tepsilerinde görünen fare sosyal medyada yayınlandı.

İstanbul'da bir zincir marketin pastane bölümüne giren farenin kurabiyeleri yeme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün İstanbul'da ünlü bir zincir markette meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre market zincirinin bir şubesinde alışveriş yapmak isteyen müşteri, pastane reyonuna doğru ilerledi.

Bir farenin pastane reyonunda, kurabiyelerin üzerinde gezinip karnını doyurduğu anları gören müşteri, cep telefonu kamerasını açarak o anları kayıt altına aldı.

Görüntülerde, kurabiyelerin üzerinde gezinen bir farenin kurabiyeleri yerken çevrede herhangi bir çalışanın bulunmadığı görüldü.

Fareye çevreden kimse müdahale etmezken, hijyen kurallarının hiçe sayılmasına görüntüleri çeken müşteri, "Minik fare kurabiyeleri yedi" diyerek tepki gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
FareMarketMarket Fare
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