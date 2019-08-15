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Nişan dönüşü kaza, 8 kişi ölümden döndü

Yakınlarının nişanından dönen aileleri taşıyan midibüs, aniden önlerine çıkan beyaz otomobile çarpmak için direksiyon kırınca büyük bir gürültüyle devrildi. 

Nişan dönüşü kaza, 8 kişi ölümden döndü

Yakınlarının nişanından dönen aileleri taşıyan midibüs, aniden önlerine çıkan beyaz otomobile çarpmak için direksiyon kırınca büyük bir gürültüyle devrildi. 

15 Ağustos 2019 Perşembe 08:36
Nişan dönüşü kaza, 8 kişi ölümden döndü

Nişan dönüşü kaza, 8 kişi ölümden döndü

İçinde 27 kişinin bulunduğu nişan midibüsü, önlerine aniden fırlayan beyaz renkli otomobile çarpmak için manevra yapınca ortalık savaş alanına döndü. Isparta SDÜ Kavşağı'nda meydana gelen feci kazada nişandan dönen ailelerin bulunduğu midibüsün içinde bulunan 8 kişi yaralandı. 

Kaza gece yarısı Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kavşağında meydana geldi. Antalya´nın Manavgat ilçesine nişan töreni için giden ailenin kiraladığı İbrahim Göktepe yönetimindeki midibüs, Afyonkarahisar´a dönüş yolunda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kavşağında devrildi. Yan yatan midibüs, metrelerce sürüklendikten sonra durabildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. 27 kişinin bulunduğu midibüstekiler çevredekiler ve gelen ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fatma Büyükçelen, İsmail, Havva Büyükçelen, Abdullah Büyükçelen, Sabire Çaylı, Yaşar Çaylı ile Emine Demir ve Fadime Fişne ambulanslarla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Isparta Şehir Hastanesi´ne götürülerek, tedaviye alındı.

"ÖNÜMÜZE BEYAZ BİR ARAÇ ÇIKTI"

Kazayı yara almadan atlatan şoför İbrahim Göktepe, kavşağa geldiğinde aniden beyaz renkli bir otomobilin önüne çıktığını belirterek, "Çarpmamak için frene bastım. Yolun yağış nedeniyle ıslak olması sonucu araç kaymaya başladı. Toparlamaya uğraştım ancak mümkün olmadı. Kaldırım kenarına sağ teker vurunca yan yattık." dedi. 
Feci kazaya neden olduğu öne sürülen beyaz renkli otomobilin bulunması için emniyet ekipleri araştırma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
IspartaSDÜ KavşağıTrafik KazasıManavgatSüleyman Demirel Üniversitesi
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