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Otomobil ağacın üstündde asılı kaldı

Yolda kontrolden çıkan araç önce kaldırıma ardından bir ağacın üstüne çıkarak asılı kaldı. Akıllara durgunluk veren kazada 2 yaralı var

07 Temmuz 2020 Salı 13:10
Otomobil ağacın üstündde asılı kaldı

Otomobil ağacın üstündde asılı kaldı



Karaman'da akıllara durgunluk veren kaza. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Otomobil, devrilen ağacın üzerinde kalırken, kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 18.30 sıralarında, merkeze bağlı Kılbasan köyünde meydana geldi. Tarım işçisi Yakup Tağman (27) yönetimindeki 33 SY 786 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıkıp, ağaca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ağaç devrilirken, otomobil de ağacın üzerinde kaldı. Kazada sürücü Tağman ve yanındaki Enes Tağman (15) yaralandı.

Araç içinde sıkışan sürücü Tağman, köylülerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı 2 kişi ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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