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PowerUp! Startup Yarışmasında başvuru süreci 10 Mart'a uzaltıldı

Enerji odaklı Startup Yarışması PowerUp! için başvuru süreci 10 Mart’a uzatıldı Enerji alanında faaliyet gösteren tüm teknoloji girişimleri PowerUp!’a 10 Mart’a kadar başvurabilir.

05 Mart 2020 Perşembe 14:20
PowerUp! Startup Yarışmasında başvuru süreci 10 Mart'a uzaltıldı

PowerUp! Startup Yarışmasında Başvuru Süreci 10 Mart'a Uzaltıldı

EIT InnoEnergy, Sabancı Üniversitesi Inovent A.Ş’in Türkiye temsilciliğini yaptığı, Orta ve Doğu Avrupa bölgesine yönelik olan enerji odaklı startup yarışması PowerUp!’ın başvuru süresini yoğun ilgi üzerine 10 Mart 2020’ye kadar uzattı.

EIT InnoEnergy tarafından düzenlenen PowerUp! Yarışması, Orta ve Doğu Avrupa'daki şirketlerin, InnoEnergy portföyünde yer alacak bir sonraki girişim olabilmeleri ve uluslararası pazara açılabilmeleri için büyük bir fırsat sunuyor. PowerUp!, enerji, akıllı ulaşım ve şehircilik uygulamaları, temiz teknolojiler, batarya ve depolama teknolojileri ile siber güvenlik alanlarında faaliyet gösteren tüm teknoloji girişimlerinin başvurularına açık.

Türkiye ile birlikte 24 ülkede eşzamanlı olarak düzenlenen PowerUp! programında, erken aşama startup’lar “Yılın Startup’ı” olmak için yarışacak. Ön değerlendirmeden geçen adaylar 11-12 Nisan 2020 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek Bootcamp’e davet edilecek olup, Türkiye birincisi, 14 Nisan 2020 akşamı İstanbul’da düzenlenecek ülke finalinde belirlenecek. PowerUp’ın düzenleneceği her bir ülkedeki finallerin kazananları ise 3 Haziran 2020’de Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenecek Büyük Final’de 65.000 Euro’dan başlayan nakit ve 150.000 Euro’dan başlayan yatırım fırsatlarına erişebilmek için yarışacak.

Amazon Web Services (AWS), PowerUp! 2020'nin resmi partnerlerinden!

Global bir marka olan Amazon Web Service (AWS), seçilen girişimcilere ödül olarak AWS Activate programı kapsamında 100.000$ değerinde kredi desteği verecek. Diğer ödül partnerleri ise Revolut ve SpeedUp Group olacak. Tüm olası ödüller ayrıca powerup.innoenergy.com web sitesine eklenecek.

Son beş yılda InnoEnergy, gerçekleştirdiği programlarla, 121 tanesinin ticarileşmesini sağladığı yaklaşık 200 girişimi destekledi ve bunların 117 milyon Euro dış fonlamaya ulaşmalarına yardımcı oldu. Bu girişimlerin 42 patenti bulunuyor ve çözümlerini ortalama olarak sadece 16 ayda piyasaya sürüyorlar.

Anahtar Kelimeler:
EIT InnoEnergy
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