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PRTelegraph, yayın hayatına başladı!

İletişim ve halkla ilişkiler sektörünün yeni dergisi PRTelegraph, yayın hayatına başladı.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:59
PRTelegraph, yayın hayatına başladı!






İletişim sektörünün yeni dergisi PRTelegraph, yayın hayatına başladı!

 

Hope Alkazar ev sahipliğinde gerçekleştirilen lansmanla birlikte yayınlanan PRTelegraph, ilk sayısını iletişim sektörüyle buluşturdu. Lansmana sektör profesyonelleri, basın mensupları ve iş dünyasından önemli isimler katılım sağladı.

 

2019 yılında ‘’İyi İletişim Üssü’’ olma hedefiyle kurulan ve iletişim dünyasındaki gelişmeleri okuyucularıyla paylaşan Halklailiskiler.co, yayın yelpazesine PRTelegraph Dergisi’ni eklediğini duyurdu. İstanbul’un hareket alanı Hope Alkazar’da gerçekleştirilen lansmanda derginin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Boğa, yeni yayının çıkış noktasını ve hedeflerini katılımcılarla paylaştı. 

Sektörel gelişmeleri pazarlama dünyası ve iletişim profesyonelleriyle paylaşma misyonuna sahip olan dergi içeriğindeki özel röportajlar, dosya haber çalışmaları, basın bültenleri ve sektör profesyonellerinin görüşleriyle iletişim dünyasına derinlemesine bilgi sunacak.

Derginin ilk sayısında sektörün tüm dernekleri bir araya geldi

İlk sayısında; İDA Başkanı Özge Uzun ile bu yıl Türkiye’de gerçekleştirilmesi planlanan  ICCO Global Summit’e, TÜHİD Başkanı İpek Özgüden ile yeni yönetim dönemine ve Weber Shandwick ajansının Türkiye’deki 10 yıllık hikayesine yer verildi.

Kurumsal İletişimciler Derneği Murat Göllü, UNITE Edelman Başkan Yardımcısı Cem Arıdağ ve Brandfocus İletişim Ajans Başkanı gibi isimlerin yazar olarak yer aldığı sayıda iletişim ve iş dünyasının geleceğine değinildi.

Derginin lansman sayısında ayrıca Hope Alkazar Direktörü Bahar Turkay, halka arz iletişiminde uzmanlaşan Bahar Ünal ve Boyner’in IPRA ödülünü ülkemize getiren Yürüyen Basın Toplantısı projesinin yaratıcı ekibiyle röportaj gerçekleştirildi.

Yeni yayınımız sektöre ikinci armağanımız

Lansman etkinliğinde derginin hikayesine ve planlarına değinen PRTelegraph Genel Yayın Yönetmeni Bilal Boğa, "2019’dan bu yana Halklailiskiler.co ile sürdürdüğümüz içerik yolculuğumuza bugünden itibaren yeni bir hikayeyle devam ediyoruz. Dergimiz aracılığıyla iletişim dünyasındaki güncel ve öne çıkan konuları ele almayı, okuyucularımıza ve sektörümüze nitelikli içerik sunmayı amaçlıyoruz. PRTelegraph, sektördeki profesyonellerin yanı sıra mesleğimize ilgi duyan herkes için bir kaynak olacak. Dergimiz üç aylık formatta herkese açık şekilde yayınlanacak. Başta ekip arkadaşlarım olmak üzere dergide emeği geçen tüm sektör paydaşlarına, heyecanımıza ortak olan herkese ve etkinliğimizin ev sahipliğini yaparak bizleri ağırlayan Hope Alkazar ekibine çok teşekkür ederim." dedi.

Son Güncelleme: 27.05.2024 12:19
Anahtar Kelimeler:
PRTelegraph
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