Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
101849
ALTIN
259.118
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.0518
EURO
6.3235

Sevgilisine şantaj yapan zanlı intihar etti

Birlikte olduğu genç kızdan para kopartmak için şantaj yapan, ölümle tehdit ederek şiddet uygulayan zanlı, polisin devreye girdiğini öğrenince intihar etti..

Sevgilisine şantaj yapan zanlı intihar etti

Birlikte olduğu genç kızdan para kopartmak için şantaj yapan, ölümle tehdit ederek şiddet uygulayan zanlı, polisin devreye girdiğini öğrenince intihar etti..

21 Temmuz 2019 Pazar 14:37
Sevgilisine şantaj yapan zanlı intihar etti

Sevgilisine şantaj yapan zanlı intihar etti


Genç kızdan sürekli para sızdıran, 'özel görüntülerini internette yayınlarım' diyerek bankadan kredi çektirmeye kalkan, ve ölümüne şiddet uygulayan zanlı, hakkında savcılığın harekete geçtiğini duyunca intihar etti..

Samsun'da, Habibe B. (24), kendisini para vermediği için döven, uygunsuz görüntülerini internette paylaşmakla ve kendisini öldürmekle tehdit eden eski sevgilisi Mert Y.'den (26) şikâyetçi oldu. Habibe B., "Bana düşmanına vurur gibi vuruyordu. Beni Allah korudu, artık bu adamdan kurtulmak istiyorum" dedi. Hakkındaki şikâyetin ardından bunalıma girdiği ileri sürülen Mert Y., ise dün akşam banyoda intihar ederek hayatına son verdi


Samsun'da Mert Y. (26),yaklaşık 5 yıldır ilişki yaşadığı Habibe B.'den (24) bir süre önce para istemeye başladı. Başta Habibe B., erkek arkadaşına destek olmak için bu parayı verirken bir süre sonra devam etmek istemedi. Bu sırada, bir gün Mert Y. yine para istediğinde Habibe B. ile otomobilde tartışmaya başladı. Halil Mert Y., Habibe B.'yi darbetti. Bir gözü moraran ve yüzü şişen Habibe B., otomobilden inip kaçtı.


"GÖRÜNTÜYLE ŞANTAJ YAPTI"

Edinilen bilgilere göre şikayetin ardından Mert Y., Habibe B.'ye mesaj atarak para istemeye devam etti. Başta, uygunsuz görüntülerini internette paylaşmakla tehdit eden Mert Y., daha sonra Habibe B.'yi ailesini ve kendisini öldürmekle tehdit etti. Mert Y., Habibe B.'ye her ay maaşının 2 bin TL'sini kendisine vermesini söyleyip, daha sonra 'parayı eline almadan gelme, seni öldürürüm' mesajı attı.

POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Mert Y.'nin tehditlerden korkan ve kendisi ile yakınlarının hayatından endişe eden Habibe B., işini bıraktı. Habibe B., olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

"SÜREKLİ PARA İSTİYORDU"

Olayı anlatan Habibe B., "5 yıldır birlikteliğimiz vardı, çok sık görüşmüyorduk. Maddi durumu olmadığını söylüyordu ve savcıya da söylediğim gibi ilk başlarda kendi isteğimle para vermiştim. Ailem bunları öğrendikten sonra onu benden uzaklaştırdı ve ayrıldık. Sonrasında yeniden bir araya geldik ve yine benden para talep etmeye başladı. Aslında durumu iyiydi fakat yine de istiyordu" dedi.

"ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORDU"

Tehdit ve şantaja maruz kaldığını öne süren Habibe B., "Benim kredi başvuruma onay gelmedi fakat ben buna kendisini inandıramadım. Ardından beni, ailemi öldürmekle tehdit etti. Evimin yakınına gelerek beni de öldürmekle tehdit etti. Bir defa da para vermediğim için beni arabada darp etti. Beni görüntülerimi yayınlamakla tehdit etti. Böyle bir görüntü olup olmadığını bilmiyordum. Beraber kaldığımız zamanlar çekmiş olabileceğini düşünerek korktum. Onları internete koymakla tehdit etti. Sürekli şantaj yapıyor ve beni darp ediyordu. Ben de korkudan evden çıkamıyordum. İşime gidemiyordum, il dışına çıkamıyordum. Can güvenliğim tehlikede yaşıyorum. Bana düşmanına vurur gibi vuruyordu. Beni Allah korudu, artık bu adamdan kurtulmak istiyorum" diye konuştu.

ŞİKÂYETİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Hakkındaki şikâyeti öğrenince bunalıma girdiği öne sürülen Mert Y., ise dün akşam saatlerinde girdiği banyoda jiletle boynunu ve el bileklerini kesti. Banyodan uzun süre çıkmayınca yakınları tarafından kanlar içerisinde bulunan Halil Mert Y. için sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla özel hastaneye, ilk müdahalesinin ardından da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Halil Mert Y., yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Anahtar Kelimeler:
şantajSevgiliSamsunAtakumSon Dakika Haberler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Babalık davasında biyolojik babaya şok ceza
Babalık davasında biyolojik babaya şok ceza
Uşak'ta 1 milyon dolarlık banknot operasyonu
Uşak'ta 1 milyon dolarlık banknot operasyonu
17 yaşındaydı, Şevval kalp krizinden can verdi
17 yaşındaydı, Şevval kalp krizinden can verdi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort