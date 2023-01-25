Star TV’nin yeni dizisindeki Ömer krakteri;

‘Sevmek günah olamaz’

Star Tv’de ilk bölümü 9 Ocak 2023’te yayınlanan dizi bir imamın oğlu olan Ömer’in ailenin muhafazakar ve geleneksel değerleriyle yaşadığı çelişkileri anlatıyor. Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizide başrolleri Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay paylaşıyor.

Son yıllarda düşüncesiyle iktidarda olan Muhafazakar aileler düşüncelerini, inançlarını ve davranışlarını çocuklarına anlatmakta zorlandıklarını sosyolojik olarak biliyoruz. Dindar ailede yetişen gençler en önce ailelerini büyüklerini bugünün koşullarından yola çıkarak kıyasıya eleştiriyor, sorguluyor.

Dul ve çocuklu bir kadına aşık olmak

Ömer aile büyüklerinin geleneksel/muhafazakar değerlerle hareket ettiği ve çocuklarından bunları beklediği bir ortamda dul ve çocuklu bir kadına ilgi duyarak babası başta olmak üzere aile büyüklerini karşısına alıyor.

Babanın İmam olması ayrı bir hava oluşturuyor, çevre ne der?, kendi gibi münasip bir aileden gelin almak hayali kuran baba, oğluna şiddetli tepki gösteriyor.

Babasının Ömer’i engelleme çabalarına Ömer yine dini referanslarla karşılık veriyor; Sevmek günah olamaz.

Dizide peygamberimizin Hz Hatice ile dul bir kadın olarak evlendiği hatırlatılabilirdi. Burada senarist o tip ailelerin dindar olduğu kadar aile kültürü ve geleneklerin sürdürülmesi adına hareket ettiklerini varsaymış olmalı. Dizide bu dile getirilmemiş. Burada Ömer İslamı farklı yorumluyor. İsyan etmeden aile tavırlarına karşı çıkıyor.

Dizide Muhafazakar aile değerleri yeni jenerasyonun dini ve geleneksel değerleri sorgulayışı ile devam ediyor.

Dizide dini değerlerin içinde ‘insani’ olana vurgu yapıyor

Zor durumda kalan ablaya yardım etmek te yine Ömer’e düşüyor. Ablası için bankadan kredi çeken Ömer, babasının yardım etmediği ablasının yanında oluyor.

İslam, farklı sorgulanıyor, günlük zorluklar içinde insani olan tavır aranıyor

Kocasının evdeki parayı alarak terkettiği abla Nisa, zorluklar karşısında sabırlı inançlı ve dualı bir direnç sergiliyor.

Dizi iyi bir sosyolojik gözlem yapılarak hazırlanmış gibi görünüyor. Pazartesi Akşamları Star TV’de yayınlanan dizinin diğer bölümlerinde toplumsal temelli çatışmaların ekrana nasıl aktarılacağını merak ediyoruz.

Dizinin dini içerik danışmanlığını Emre Dorman’ın yaptığını da söyleyelim.