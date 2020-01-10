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Son sözümüz  “Ya Kanal ya İstanbul”

İBB’nin düzenlediği “Kanal İstanbul Çalıştayı”, İstanbul Kongre Merkezinde yapıldı.

10 Ocak 2020 Cuma 20:35
Son sözümüz  “Ya Kanal ya İstanbul”

Son sözümüz  “Ya Kanal ya İstanbul”

    İBB’nin düzenlediği “Kanal İstanbul Çalıştayı”, İstanbul Kongre Merkezinde yapıldı. Çalıştay’a 2685 kişi katıldı. Kanal İstanbul’un her yönüyle ele alındığı gün boyu süren Çalıştay’da birbirine paralel sekiz oturum ve tüm katılımcıların kürsü kullanabildiği bir forum yapıldı. Forum’un ardından İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu günün son konuşmasını yaptı. 
   İBB, Kanal İstanbul’u her yönüyle ve bilimsel olarak ele almak için “Kanal İstanbul Çalıştayı” düzenledi. Tüm gün süren Çalıştay’ın kapanış konuşmasını İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu yaptı.Çakılcıoğlu, “Bugün sekiz oturumda, kırk konuşmacı görüşlerini bildirdi. Bu görüşler için teşekkür ediyoruz. Dünyada tek olan İstanbul’un tarihi ve mistik yapısı zedelenecek. İstanbul için üst ölçekli planlar yapılmıştı. Yapılan planlarda Kanal İstanbul bölgesi, korunması gereken alanlardan biriydi. Küçükçekmece Gölü yarı tuzlu bir sudur. Biz yapılacağına inanmıyoruz; ama Kanal gerçekleştiği durumda bu göl de yok olacaktır” dedi.Çakılcıoğlu konuşmasına şöyle devam etti:“İstatistikler Boğazlar’dan geçiş sayısının her yıl azaldığını ortaya koyuyor. Bütün çevresel riskleri ele aldığımızda Kanal, iyi bir karar gibi görünmüyor. Kanal İstanbul’u başka kanallarla karşılaştırıyorlar oysa burada Kanal, mesafede bir kısalma meydana getirmiyor. Ayrıca Türkiye’nin sözleşmelerden doğan bazı taahhütleri de vardır.”
   Biraz da depremden bahsetmek istiyorum diyerek bu konuda da bilgiler veren Çakılcıoğlu, “İstanbul’un en önemli sorunu deprem ve paralelinde kentsel dönüşüm. Geçtiğimiz aylarda küçük bir deprem yaşadık ama İstanbul’un depreme hazır olmadığını gördük. Acil olarak yıkıp yeniden yapmamız gereken konutlar var. Madem bu denli bir kaynağımız var belki burada harcamamız gerekir diye düşünüyorum. Eğer suyu, ormanı ve tarım topraklarını da konuşuyorsak Kanal İstanbul mantıklı olmaz. Bilimsel bakışlardan uzak olarak tartışmaya açılan Kanal İstanbul, geri dönülmez sorunlara sebep olacaktır” şeklinde konuştu. Çakılcıoğlu konuşmasını “Son sözümüz Ya Kanal Ya İstanbul” diyerek tamamladı.

 

Anahtar Kelimeler:
Kanal İstanbulİBB
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