

Su bankamatiği arızalanınca çözümü elle almada buldular



Vatandaşların kurum ödemelerini kuyruklarda beklemesinin önüne geçmek için kurulan otomatik ödeme sistemi arızalanınca ortaya gülümseten görüntüler ortaya çıktı.



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü'nün yüzde 70'lik su zammı kararının uygulanması öncesinde, yurttaşlar su yükleme noktalarında uzun kuyruklar oluşturup, bakiyelerini artırmaya çalıştı.



Su yükleme noktasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan ilginç bir video ise adeta kısa sürede gündem oldu.

Paylaşımda, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde olduğu belirtilen bir su yükleme noktası üzerinde bulunan ve verilen parayı kabul eden otomatik kısmın söküldüğü görülüyor.

Boş olan bölüme para uzatan bir yurttaşın parasını, içeriden bir el alıp parayı karta yüklüyor. Yurttaş, toplam 400 TL'yi içerdeki görevliye uzatarak, bakiyesini arttırıyor. Sosyal medyada paylaşılan video, izleyenleri güldürürken, onlarca da yorum topladı.

İlgililer, Sumatik'in para kabul bölümünün arızalandığını, yoğunluk yüzünden vatandaşları mağdur etmemek için bir görevlinin paraları cihaz içinden eliyle aldığını anlattı.