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Suriyeli annenin 6 engelli çocukla hayat mücadelesi

Suriye'nin Azez şehrinde bir binanın bodrum katında, 6 çocuğuyla yaşayan 65 yaşındaki Hamide Halef'in en büyük isteği Türkiye'ye yerleşebilmek.

08 Mart 2018 Perşembe 15:21
Suriyeli annenin 6 engelli çocukla hayat mücadelesi

AZEZ (AA) - ARİF HÜDAVERDİ YAMAN - Suriye'nin Azez şehrinde bodrum katında yaşayan 65 yaşındaki Hamide Halef, 6 engelli çocuğuyla birlikte hayat mücadelesi veriyor.

Rutubetten dolayı tavanından su damlayan evde zorlu kış şartlarına direnmeye çalışan Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaştan önce yaşadıkları Deyrizor kentinde en azından başlarını sokacakları bir evleri ve kendilerine yardım eden akrabaları olduğunu anlattı.

Halef, 6 yıldır yaşadığı toprakları göremediğini, artık dönecek bir evleri de olmadığını çünkü evlerinin savaşta bombalandığını dile getirdi.

Savaş başladıktan sonra bütün tanıdıklarının Deyrizor'u terk ettiğini aktaran Halef, 6 engelli çocuğuyla birlikte hareket edemediği için kendisinin yalnız kaldığını söyledi.

Savaşın şiddetini artırması üzerine zor şartlarda Azez'e göç ettiğini belirten Halef, "6 çocuğum olduğu için kimse bizi arabasına almıyordu. Uçaklar üzerimize saldırıyordu. Çocuklarımı buraya getirirken bile çok zorlandım." diye konuştu.

Çocuklarının hem zihinsel hem de bedensel engelli olduğunu söyleyen Halef, 4 çocuğunun hiç yürüyemediğini ve 65 yaşında olması nedeniyle artık bakımlarını yapamadığını dile getirdi.

Tek dileğinin Türkiye'ye yerleşmek olduğunu aktaran Halef, Suriye'de yaşamın giderek zorlaştığını kaydetti.

Muhabir: Arif Hüdaverdi Yaman

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DünyaAzez8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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