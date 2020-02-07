Teoman 21 Şubat'ta PSM Zorlu'da sahne alıyor

Rock müziğin başarılı sanatçısı Teoman, 21 Şubat Cuma günü İstanbul Blue Night sponsorluğunda Zorlu PSM sahnesinde olacak. 1996 yılında çıkardığı ve kendi adını taşıyan ilk albümünden bu yana sayısız hit şarkıya imza atan Teoman, İstanbul Blue Night sponsorluğunda müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Müzik kariyerine 1986 yılında “Mirage” adlı grupta vokal yaparak başlayan Teoman, grubun dağılmasından sonra Mavi Sakal, Indians, Black Rose, Işığın Yansıması gibi gruplarda yer aldı. Solo kariyerine 1996 yılında kendi adını taşıyan ilk albümü ile başlayan Teoman, solo kariyeri boyunca birbirinden başarılı albümlere imza attı.

Teoman, İstanbul'da uzun süre hatırlanacak olan bu etkinliğe, şehrin olmazlarını olduran festival markası İstanbul Blue Night sponsorluğunda imza atacak.