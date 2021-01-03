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THY uçağı kuş sürüsüne daldı, acil iniş yaptı

İstanbul'dan havalanan Türk Hava Yolları'na ait kargo uçağı, kuş sürüsüne çarptı. Burnu hasar gören uçak yakıtını boşalttıktan sonra acil iniş yaptı.

03 Ocak 2021 Pazar 16:03
THY uçağı kuş sürüsüne daldı, acil iniş yaptı

THY uçağı kuş sürüsüne daldı, acil iniş yaptı


İstanbul üstünde kuş sürüsüne dalan THY Kargo Uçağı havada zor anlar yaşadı. 
Atatürk Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra kuş sürüsü ile karşılaşan ve gövdesinde hasar meydana gelen THY'nin B777-F tipi kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı'ndan yerel saatle 08.40'ta kalkan THY'ye ait TK6220 sefer sayılı ISL-ALA (Almati) kargo uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsü ile karşılaştı. 

ISL-ALA-CAN-ISL uçuş rotası bulanan B777-F tipi kargo uçağın gövdesinde hasar meydana geldi. 

Kargo uçağı, iniş için yeterli ağırlığa ulaşabilmek amacıyla Marmara Denizi üzerinde yaklaşık yarım saat yakıt boşaltarak Atatürk Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi.

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