Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Vatandaşlar uyarıları dinlemedi, işlek caddeler yayalara kapatıldı

Covid-19 virüsüne karşı alınan önlemlere anlamsız bir şekilde direnenler, polise-jandarma ekiplerine kafa tutanlar bu haber sizin için. 

10 Nisan 2020 Cuma 18:49
Vatandaşlar uyarıları dinlemedi, işlek caddeler yayalara kapatıldı

Vatandaşlar uyarıları dinlemedi, işlek caddeler yayalara kapatıldı


Günlerdir, polis ve zabıta ekipleri megafonlarlar uyarıyor. Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan, önlem almadan alışverişe çıkanlar ölümcül virüsün yayılma hızını artırınca İstanbul'un en işlek caddeleri trafiğe kapatılıyor.

Dünyayı etkisi altına alan ve yeni tip koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek amacıyla geniş çaplı önlemler alınmaya devam ediliyor. Bağcılar Kaymakamlığı Bağcılar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Covid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ek önlemler aldı.

UYARILARI KİMSE CİDDİYE ALMADI

Buna göre Bağcılar Meydanı ile Güneşli Meydanı, “Yürüyüş Yolu” olarak düzenlenmiş olan Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi, Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi, Yenigün Mahallesi 628. Sokak, Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi, Kirazlı Mahallesi - Yenimahalle Ahmet Kabaklı Caddesi 15 gün süreyle yaya giriş-çıkışlarına kapatıldı.

Ancak esnaf izin belgesi olanlar, transit yolcu ve zaruri ihtiyaçların karşılanması amacıyla bölgeden geçmek zorunda olanların bu karardan muaf tutuluyor.

Kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre cezai işlem yapılacağı da belirtildi.

Kararın açıklanmasının ardından meydan ve caddenin giriş-çıkışları bariyerlerle çevrilerek polis ve zabıta ekipleri tedbirini artırdı.

Zabıtalar ve polisler yayaların geçişine izin vermiyor.

10 Nisan 2020 Cuma günü saat 17.00’den uygulamaya konulan karar 24 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’a kadar sürecek.

Renault 2019 yılı temettü dağıtımını iptal 
Renault 2019 yılı temettü dağıtımını iptal 
Sosyal medyada muhalifler yandı | Torba yasa ile yorumlara engel geliyor
Sosyal medyada muhalifler yandı | Torba yasa ile yorumlara engel geliyor
İBB, yarım milyon gıda yardım kolisi dağıtacak
İBB, yarım milyon gıda yardım kolisi dağıtacak
Koronavirüs İstanbul'da trafiği durdurmaya yetmedi
Koronavirüs İstanbul'da trafiği durdurmaya yetmedi
Gurbetçi Minnet Anne'nin acı dönüşü | Çift geldi, tek gidiyor
Gurbetçi Minnet Anne'nin acı dönüşü | Çift geldi, tek gidiyor
Türkiye'nin ünlü gıda markaları sağlık çalışanları için birleşti
Türkiye'nin ünlü gıda markaları sağlık çalışanları için birleşti
Google dünyanın koronavirüs karnesini açıkladı
Google dünyanın koronavirüs karnesini açıkladı
Koronavirüs günlerinde psikolojiyi korumalı | İletişim, hareket ve uyku
Koronavirüs günlerinde psikolojiyi korumalı | İletişim, hareket ve uyku
Anahtar Kelimeler:
KoronaKapatıldaBağcılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evde maske nasıl üretilir? | İSMEK'ten maske dikme önerileri
Evde maske nasıl üretilir? | İSMEK'ten maske dikme önerileri
Maltepe Belediyesi’nden korona virüse karşı psikolojik destek
Maltepe Belediyesi’nden korona virüse karşı psikolojik destek
Karantina sonrası boşanmalar da salgına dönüşebilir mi?
Karantina sonrası boşanmalar da salgına dönüşebilir mi?
Barajlardaki doluluk oranı yüzde 68'e ulaştı
Barajlardaki doluluk oranı yüzde 68'e ulaştı
Koronavirüs, ekolojik dönüşüm için fırsat sunuyor
Koronavirüs, ekolojik dönüşüm için fırsat sunuyor
Corona virüsüne karşı online şölen
Corona virüsüne karşı online şölen
İBB çalışanı 90 kişide koronavirüs çıktı
İBB çalışanı 90 kişide koronavirüs çıktı
KAÇUV’un II. Aile Evi Salgın Süresince Sağlık Çalışanlarını Misafir Edecek
KAÇUV’un II. Aile Evi Salgın Süresince Sağlık Çalışanlarını Misafir Edecek
TİSK'den işçi sağlığı için 2 milyon maske bağışladı
TİSK'den işçi sağlığı için 2 milyon maske bağışladı
Bez torba ve fileler salgın riskini artırıyor
Bez torba ve fileler salgın riskini artırıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim