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Yağmur suları Haliç'in rengini değiştirdi

İSKİ ve Deniz Hizmetleri Müdürlüğünün yürüttüğü incelemeler sonucu Haliç’teki renk değişimine mevsimsel yağışlar ve eriyen kar sularının sebep olduğu belirlendi. Periyodik temizlik ve dip çamuru çıkarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

11 Şubat 2022 Cuma 11:58
Yağmur suları Haliç'in rengini değiştirdi

Yağmur suları Haliç'in rengini değiştirdi

İBB, Haliç’te meydana gelen renk değişikliği ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. İSKİ ve Deniz Hizmetleri Müdürlüğünün yürüttüğü incelemeler sonucu Haliç’teki renk değişimine mevsimsel yağışlar ve eriyen kar sularının sebep olduğu belirlendi. Periyodik temizlik ve dip çamuru çıkarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Son haftalarda artan yağışların barajları doldurmanın yanı sıra Haliç’e de etkileri oldu. Haliç’in suyunun rengi değişti, çamurlu bir görünüm aldı. Konuyla ilgili yoğun çalışmalara başlayan İSKİ ve Deniz Hizmetleri Müdürlüğünün verdiği bilgilere göre sorunun kaynağı mevsimsel yağışlar.

PERİYODİK TEMİZLİK YAPILIYOR

İBB, düzenli olarak Haliç Havzası’nda akan derelerin ve yağmur suyu hatlarının bakım, onarım, kontrol ve temizliğini yapıyor. İSKİ ve Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde; şiddetli yağışlar sonucu yeşil alanlardan gelen yaprak ve dal parçalarının, dereler ve yağmur suyu kanallarıyla denize akması sonucu deniz yüzeyinde büyük bir çöp tabakası görüntüsünün oluştuğu belirlendi.

Haliç’te konumlandırılan Deniz Yüzeyi Temizlik Tekneleri (DYT) ve Mobil Kıyı Temizlik Ekipleri düzenli olarak Alibeyköy ve Kağıthane derelerinden yağışlar ile gelen yoğun yüzer atıkları topluyor.

67 BİN 914 METREKÜP DİP ÇAMUR ÇIKARILDI

İBB, Haliç’te dip tarama ve temizlik çalışmalarına yıl boyunca devam ediyor. Bu kapsamda, 2021 yılında Haliç’te yapılan dip tarama çalışmaları neticesinde 64 bin 967 metreküp çamur çıkarıldı. Dip tarama çalışmaları 2022 yılında da aralıksız devam ediyor; Şubat 2022 itibarıyla Haliç’ten bin 823 metreküp, Haliç’e bağlanan Kağıthane deresinden ise bin 124 metreküp olmak üzere toplamda 2 bin 947 metreküp teressubat (kum, taş, ağaç kökü, katı yağ gibi atıklar) taranarak çıkarılan çamur bertaraf sahalarına gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
Haliç
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