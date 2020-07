15 Temmuz kahramanları o geceyi anlattı | Sabiha Gökçen'e tek bir haini sokmadık

KAMERA KAYITLARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Orhanlı gişeleri davasının kamera kayıtları dava müdafileri ile paylaşılmasına rağmen Sabiha Gökçen Havalimanı paylaşılmamıştır.



FETÖ Terör Örgütünün hava kuvvetleri imamı olan Adil Öksüz’ün Sabiha Gökçen’deki görüntüleri basın ile paylaşılırken diğer görüntüler paylaşılmamıştır.



15 Temmuz darbe teşebbüsü ile ilgili ülkenin her yerinden kamera kayıtları basına servis edilirken Sabiha Gökçen Havalimanı kayıtları servis edilmedi. Basın mensupları ilgili kurumlardan talep ettiklerinde ‘Mahkeme kararı var, yasaktır’ diye beyan edildiğini işittik fakat bu görüntülerin bir çok saklı kalmış bilgiyi açığa çıkaracağını düşünüyorum dedi!

17 GÜN NÖBET TUTTUK

Ahmet Çavuş, yaşananlara ilişkin açıklamasının devamında şöyle konuştu: “Araçlarımız 4 gün havalimanın ana girişini araç girişi olamayacak şekilde kapattık. Tüm personelimiz bütün işlerini bırakarak 17 gün havalimanının kapılarında ve çeşitli yerlerinde 7/24 nöbet tuttuk.

Bizler devletimiz ve milletimiz için tüm aile bireylerimiz arkadaş eş dost ve işimizi hiç tereddüt etmeden ortaya koyduk. Bizim gibi milyonlar olduğunun farkındayız. Bizi her 15 Temmuz’da onurlandıran, ziyaret eden Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun bu konularda kararlı duruşu bizi çok mutlu etmektedir, kendimize olan güvenimizi arttırmaktadır. SAWKOOP olarak biz bu milletin ta kendisiyiz, burası bizim öz yurdumuz, burası bizim vatanımızdır. Hiçbir haine bırakmayız, bizim mücadelemiz milletin değerlerini yükseltme mücadelesi, bizim mücadelemiz yeni Türkiye ve büyük Türkiye mücadelesi. Önce Allah’ın izniyle sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devletimiz için her an göreve hazırız.”