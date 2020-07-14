15 Temmuz kahramanları o geceyi anlattı | Sabiha Gökçen'e tek bir haini sokmadık

“Ben bu talimatları verdiğimde daha Sayın Cumhurbaşkanımız canlı yayında konuşma yapmamıştı” diyen Ahmet Çavuş, “Biz kapıyı kapattığımızda vatandaşlar yoktu. Tanklar giriş kapısına dayanınca da orada bulunan 20 kadar emniyet personeli iç kısıma geçti. Darbecilerin tehdidine ve küfürlerine maruz kalan biz olduk. Yine de TIR’ların başından ayrılmadılar ve darbecilere geçit vermediler. Kapıyı kapattığımızda arkadaşların yanına gelen birkaç emniyet personeli ‘Kapıyı kapatamazsınız, kaldırın araçları, darbe oluyor’ diye müdahale ettiler. Arkadaşlarım beni aradı. ‘Çektiğimiz araçları kaldırın, diye müdahale ediyorlar’ dediler. Arkadaşlara kaale almayın, araçların kapılarını kilitleyin, anahtarları rögara veya ulaşamayacakları bir yerlere atın araçları olduğu yere bırakın dedim.

İstanbul da yaşanan darbe girişiminde Borsa İstanbul, Atatürk Havalimanı, Boğaz köprüleri medya grupları ve TRT v.b gibi onlarca kurum darbeci hainler tarafından işgal edilmiş, milletimizin feraseti sayesinde kurtarılmıştır.