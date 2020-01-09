2020 Hac kurası bugün çekiliyor | On binlerce hacı adayı bu haberi bekliyor





Hac vazifesini yerine getirmek isteyen vatandaşlar her yıl hac başvurusu yapıyor ve kura sonuçlarını bekliyor. 2020 yılında hacca gitmeye hak kazanan kişilerin belirleneceği hac kuraları ise 9 Ocak 2020 Perşembe yani Bugün günü gerçekleştirilecek.

2020 yılında hacca gitmeye hak kazananların belli olacağı kura Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 9 Ocak Perşembe günü bilgisayar ortamında, basına ve kamuoyuna açık şekilde çekilecek. Hac kuralarının sonuçları da yine aynı gün içerisinde ilan edilecek.

Kura sonucunda 2020 yılında hacca gitmeye hak kazanan hacı adayları için bir diğer adım ise kesin kayıtlar. Kurada ismi çıkan kişiler gerekli işlemleri tamamlayabilmek için hac kesin kaydını da yaptırmak zorunda. Hac kesin kayıtları 13 Ocak – 24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Hac kesin kayıtlarını yaptırmadan önce Ebrar Turizm Hac ve Umre Sorumlusu Cem Avcı, önemli bir konunun altını çizdi:



“Hacı adayları 9 Ocak 2020 Perşembe günü kuraya girecek. Kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarının unutmaması gereken çok önemli bir nokta daha var o da kesin kayıt için gerekli olan e-Devlet şifresi. Perşembe günü açıklanan kuradan sonra 13 Ocak Pazartesi olan hac kesin kayıt tarihi başlangıcına kadar, vatandaşların e-Devlet şifrelerini almak için PTT şubelerine gidebilecekleri tek bir mesai günleri oluyor.



Şifresini almayı bu son ve tek güne bırakanların sayısı çok olunca da şubelerde yığılmalar, haliyle aksaklıklar meydana geliyor. Benim vatandaşa tavsiyem kesin kayıt için gerekli olan e-Devlet şifresini almayı bu son güne bırakmamaları. Kura tarihi olan 9 Ocak 2020 Perşembe gününden PTT şubelerine giderek e-Devlet şifrelerini temin etmeleri, olası yoğunluk ve aksilikleri önleyecektir.”

Hac kurası çekiminden sonra kesin kayıt yapmaya hak kazanan vatandaşların “Kesin Kayıt Yapabilir” belgesini almaları ve hac seyahati için yapılacak tüm adımları tamamlamaları gerekli. Kura sonucu hacca gitmeye hak kazanlar hac kesin kayıt belgelerini de yine e-Devlet üzerinden alabilecekler.

Ebrar Turizm Hakkında:

Ebrar Turizm, 1997’den beri hac ve umre organizasyonlarında kaliteli ve standartların üzerinde bir hizmet sunarak, insanların ibadetlerini en güvenli şekilde yapmalarını sağlıyor. Ebrar Turizm, 20 yılı aşkın süredir gerçekleştirdiği hac ve umre organizasyonlarının yanı sıra misafirlerine özel VIP hizmetler sunmakta ve bayi gruplarına ekonomik hizmetler de vermektedir.