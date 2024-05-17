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28 Şubat Generallerine tahliye kararı

Türkiye'nin bir dönemine damgasını vuran 28 Şubat davasının tutuklu komutanların cezaları kaldırıldı. 5 komutan bugün tahliye ediliyor.

17 Mayıs 2024 Cuma 08:28
28 Şubat Generallerine tahliye kararı






28 Şubat Generallerine tahliye kararı

Adli Tıp Kurumu’nun hapishanede kalamayacakları yönünde raporu bulunan tutuklu komutanların cezaları, ilgili maddenin yaklaşık bir yıl sonra işleme konması ile kaldırıldı.


İddianamesini FETÖ hükümlüsü eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili’nin hazırladığı 28 Şubat Davası’nda yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu beş komutan Çetin Doğan (84), Fevzi Türkeri (83), Yıldırım Türker (83), Cevat Temel Özkaynak (79) ve Erol Özkasnak’ın (78) ve daha önce sağlık sorunları nedeniyle infazları ertelenen tahliye edilen Çevik Bir (85) ve Aydan Erol’un (84) cezaları Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile kaldırıldı. 16 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararda Adli Tıp Kurumu’nun verdiği “Sürekli hastalık” ve “Kocama hali” gerekçeleri ile “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104’üncü maddesinin on altıncı fıkrası gereğince komutanların kalan cezalarının kaldırıldığı” ifadeleri kullanıldı.  

AİLELER BEKLEYİŞTE

Resmi Gazete’de yayınlanan kararlar sonrası aileler, komutanların tutuklu bulunduğu cezaevleri ile iletişime geçti. Yetkililerinden "İşlem yapılabilmesi için kararların UYAP sistemine düşmesi gerektiği" biçiminde yanıt alan ailelerin cezaevi önündeki bekleyişi, 07.50 itibariyle sürüyor. 

İLGİLİ MADDE NE DİYOR?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi sonrası yapılan düzenleme ile “Cumhurbaşkanı’nın Görev ve Yetkileri”ni belirten 104. Maddenin 16. Fıkrasında “Cumhurbaşkanı, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır” ifadeleri yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
28 ŞubatTahliye
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