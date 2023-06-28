Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

39 yıllık hukuk mücadelesi | DNS testi ile servete ortak oldu

Henüz 19 yaşındayken evlatlık verildiği ailden gerçek babasının adını öğrenen Armağan Şahin'in hukuk mücadelesi 39 yıl sürdü. DNA testi ile vefat eden gerçek babasının 100 milyon liralık servetinin varisi oldu

28 Haziran 2023 Çarşamba 11:18
39 yıllık hukuk mücadelesi | DNS testi ile servete ortak oldu

39 yıllık hukuk mücadelesi | DNS testi ile servete ortak oldu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan Atiye Rengin Atamaz, ilişki yaşadığı İsmail Hakkı Dinçer'den hamile kaldı. Dinçer'in resmi nikâhlı eşi durumu öğrenince de İzmir'e taşındı. 

Sabah’tan Ceyhan Torlak’ın haberine göre, Dinçer'in kürtaj baskısına rağmen 1965'te dünyaya getirdiği kızı Armağan'ı, bakamadığı için bir aileye evlatlık verdi. Arazi zengini olan ve yaklaşık 100 milyon lira serveti bulunan Dinçer ise 1980'de öldü. 1984'te gerçeği öğrenen Armağan Şahin'in Kırkağaç'ta açtığı babalık davası, zamanaşımı gerekçesiyle reddedildi. 

Karar itiraz üzerine Yargıtay tarafından bozulurken, Şahin'in o dönemdeki avukatının ihmali nedeniyle işlemsiz kalan dava açılmamış sayıldı. Şahin, davasının yeniden açılması için dilekçe verse de dosya arşivde bulunamadı.

SERVETE ORTAK OLDU

Bunun üzerine, Adalet Bakanlığı eliyle yenilenen dosya, Resmi Gazete'de yayınlandı. Ancak yerel mahkeme yeniden yargılama talebini reddetti. Bunun üzerine Armağan Şahin, avukatı Varol Turbay aracılığıyla Karşıyaka 1. Aile Mahkemesi'nde yeniden dava açtı. Bu dava ile 43 yıl önce vefat eden Dinçer'in mezarı açılarak yapılan DNA testinde, yüzde 99.9 Armağan Şahin'in babası olduğu belirlendi. 39 yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesini kazanan ve Hakkı Dinçer'in nüfusuna geçirilen Şahin, 100 milyon TL'lik servete de ortak oldu.

“HAKLILIĞIMIZI İSPATLADIK”

Şahin'in avukatı Varol Turbay, "39 yıldır süren babalık davası sonuçlandı. Ülkenin en uzun süren davalarından biri oldu. Mirabeau'nun güzel bir sözü var. Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır. Bu davada da bunu görmüş olduk. Uzun süren bir dava oldu ama er ya da geç haklılığımızı ispatlamış olduk" dedi.

ÖZ ANNEDEN İTİRAF MEKTUBU

Öz anne Atiye Rengin Atamaz, ölmeden önce 2014'te yazdığı mektupta, gerçekte öz kızı olan ve evlatlık olarak verdiği Armağan Şahin'in gerçek babasının İsmail Hakkı Dinçer olduğunu anlatmış, bu itiraf mektubu mahkemeye de delil olarak sunulmuştu.

Anahtar Kelimeler:
DNADNA TestiManisaManisa Turgutlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsraf Ettiğimiz Akşam Yemeği İklim Krizini Tetikliyor
İsraf Ettiğimiz Akşam Yemeği İklim Krizini Tetikliyor
Ertoşi Aşireti düğününde geline 4 kilo altın takıldı
Ertoşi Aşireti düğününde geline 4 kilo altın takıldı
Bayram yoğunluğu garları ve hava limanlarını tıkadı
Bayram yoğunluğu garları ve hava limanlarını tıkadı
Kızılay müdürlerine makam araçları dağıtmış
Kızılay müdürlerine makam araçları dağıtmış
Nesli tükenmekte olan türlerin avına izin verdiler
Nesli tükenmekte olan türlerin avına izin verdiler
Koynundan şırdan çıkarıp yiyen adam kara listeye alındı
Koynundan şırdan çıkarıp yiyen adam kara listeye alındı
Bodrum'da RES'lere vatandaş tepkisi
Bodrum'da RES'lere vatandaş tepkisi
THY pilotu Kılıçdaroğlu yüzünden işinden oldu
THY pilotu Kılıçdaroğlu yüzünden işinden oldu
Kızamık Vakalarında Korkutan Artış
Kızamık Vakalarında Korkutan Artış
Baykar geliştirdi | Kemankeş akıllı seyir füzesi ilk hedefini vurdu
Baykar geliştirdi | Kemankeş akıllı seyir füzesi ilk hedefini vurdu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim