7000 yıllık tohum Bodrum'da



Ömür Gedik, Yonca Evcimik ve Cem Seymen gibi pek çok Bodrum sevdalısı ve doğa dostu tanınan isimlerin katılımları ile gerçekleşen açılış Bodrum’da doğal yaşam ve üretimin artmasını sağlayacak en önemli adımlardan biri.

Açılışı Belediye Başkanı Ahmet Aras gerçekleştirdi

Özellikle yaşadığımız zor günlerde, özellikle üretime ve tarıma yatırımın vurgulandığı açılış sırasında, ilk kez toplanan tohumlarda davetliler tarafından, merkezdeki özel üretim parsellerine dikildi. Başkan Ahmet Aras, tüm halkı ellerindeki yerel tohumları merkeze getirmeye çağırdı. Bu sayede yerel tohumlar çoğaltılarak nesilden nesile aktarılacak.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Özüne dönüyor projesinin temel taşlarından olan Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi Bahçeyakası Mahallesi Karaova Bölgesi’nde yer alıyor.

Toplam 6,5 dönüm arazi üzerine kurulmuş olan merkez yüzölçümü açısından Türkiye’nin en büyüklerinden. 133 metre kare tohum depolama alanı nem alıcı cihazlar ve klimalar ile sabit bir sıcaklıkta tohumların sağlıklı bir şekilde saklanması için tasarlandı. Ayrıca sıvı azot tankları sayesinde tohumlar yüz yıllar boyunca saklanarak, nesiller boyu üretimi destekleyebilecek. Merkezde 24 adet deneme parseli bulunuyor.

Toplanan tohumlar öncelikle bu deneme parsellerine ekilerek test edilecek ve gerçek ata tohumlar bu sayede tamamen doğal olarak çoğalacak.

Çiftçilik ve üretim yapanlara bu tohumlar bedelsiz olarak dağıtılacak. Merkezin şu anda ayrıca çiftçilere eğitim verilmesi için ayrılmış 63 metre kare alanı mevcut. Önümüzdeki günlerde ise laboratuvarlar, sera alanları ve açık tarım uygulama alanları merkezdeki yerini alacak.

7000 yıllık tohum yerini aldı

Şu an için yerel tohum merkezinin en kıymetli ürünü ise 7 bin yıllık karakılçık buğday tohumu. Gelecek çalışmalardaki hedefler arasında yüz yıllardır üretilen ata tohumlarına ulaşılması ve nesiller boyunca üretilmesi yer alıyor.

Hedef turizm ve tarım iş birliği

Turizmin önde gelen merkezlerinden olan Bodrum aynı zamanda benzersiz tarım ürünlerine de sahip. Bodrum Belediyesi’nin başlattığı “Bodrum Özüne Dönüyor” projesine en büyük desteği yine bölgedeki turizm tesisleri veriyor. Bodrum zeytinini ve zeytinciliğini yaşatmak amacıyla bu yıl Geleneksel Sea Garden Hasat Günleri’ni ikinci kez gerçekleştiren Hapimag Sea Garden Resort, doğal yaşamı destekleyen ve kendi tarım ürünlerini üreten tesislerin başında geliyor. Tesis kendi zeytinlerini misafirleri ile birlikte toplayarak, kendi zeytinyağlarını üretiyor. Sadece zeytin değil aynı zamanda diğer ürünleri de kendisi üreten Hapimag Sea Garden Resort sponsorluğunda gerçekleşen Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi açılış töreni, tesisin yerel yönetime verdiği desteği Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras’ın verdiği teşekkür plaketi ile taçlandı. Plaketini Belediye Başkanı’ndan teslim alan Hapimag Resort Operasyonlari Türkiye Direktörü Kerem Demirkol, Bodrum’da yerel, doğal ve sürdürülebilir yaşamı desteklemeyi birincil önceliği haline getirdiklerini ve Bodrum’un kendi ürünlerini üretmesi için her zaman destek olacaklarını belirtti.

Teşekkür plaketi alan diğer bir tesis ise Azka Hotel oldu. Azka Hotel yönetim kurulu başkanı Bülent Kaya da her zaman doğa ve doğal yaşamı desteklemeye devam edeceklerini söyleyerek plaketlerini aldı.