Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

7000 yıllık tohum Bodrum'da

Bodrum’da Tarım Ar-Ge ve Yerel Tohum Merkezi açıldı. Açılış ile birlikte Bodrum’da doğal yaşam ve üretimin artmasını sağlayacak en önemli adımlardan biri sağlanmış oldu.

05 Eylül 2020 Cumartesi 19:25
7000 yıllık tohum Bodrum'da

7000 yıllık tohum Bodrum'da


Ömür Gedik, Yonca Evcimik ve Cem Seymen gibi pek çok Bodrum sevdalısı ve doğa dostu tanınan isimlerin katılımları ile gerçekleşen açılış Bodrum’da doğal yaşam ve üretimin artmasını sağlayacak en önemli adımlardan biri.

Açılışı Belediye Başkanı Ahmet Aras gerçekleştirdi

Özellikle yaşadığımız zor günlerde, özellikle üretime ve tarıma yatırımın vurgulandığı açılış sırasında, ilk kez toplanan tohumlarda davetliler tarafından, merkezdeki özel üretim parsellerine dikildi. Başkan Ahmet Aras, tüm halkı ellerindeki yerel tohumları merkeze getirmeye çağırdı. Bu sayede yerel tohumlar çoğaltılarak nesilden nesile aktarılacak.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Özüne dönüyor projesinin temel taşlarından olan Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi Bahçeyakası Mahallesi Karaova Bölgesi’nde yer alıyor.

Toplam 6,5 dönüm arazi üzerine kurulmuş olan merkez yüzölçümü açısından Türkiye’nin en büyüklerinden. 133 metre kare tohum depolama alanı nem alıcı cihazlar ve klimalar ile sabit bir sıcaklıkta tohumların sağlıklı bir şekilde saklanması için tasarlandı. Ayrıca sıvı azot tankları sayesinde tohumlar yüz yıllar boyunca saklanarak, nesiller boyu üretimi destekleyebilecek. Merkezde 24 adet deneme parseli bulunuyor.

Toplanan tohumlar öncelikle bu deneme parsellerine ekilerek test edilecek ve gerçek ata tohumlar bu sayede tamamen doğal olarak çoğalacak.

Çiftçilik ve üretim yapanlara bu tohumlar bedelsiz olarak dağıtılacak. Merkezin şu anda ayrıca çiftçilere eğitim verilmesi için ayrılmış 63 metre kare alanı mevcut. Önümüzdeki günlerde ise laboratuvarlar, sera alanları ve açık tarım uygulama alanları merkezdeki yerini alacak.

7000 yıllık tohum yerini aldı

Şu an için yerel tohum merkezinin en kıymetli ürünü ise 7 bin yıllık karakılçık buğday tohumu. Gelecek çalışmalardaki hedefler arasında yüz yıllardır üretilen ata tohumlarına ulaşılması ve nesiller boyunca üretilmesi yer alıyor.

Hedef turizm ve tarım iş birliği

Turizmin önde gelen merkezlerinden olan Bodrum aynı zamanda benzersiz tarım ürünlerine de sahip. Bodrum Belediyesi’nin başlattığı “Bodrum Özüne Dönüyor” projesine en büyük desteği yine bölgedeki turizm tesisleri veriyor. Bodrum zeytinini ve zeytinciliğini yaşatmak amacıyla bu yıl Geleneksel Sea Garden Hasat Günleri’ni ikinci kez gerçekleştiren Hapimag Sea Garden Resort, doğal yaşamı destekleyen ve kendi tarım ürünlerini üreten tesislerin başında geliyor. Tesis kendi zeytinlerini misafirleri ile birlikte toplayarak, kendi zeytinyağlarını üretiyor. Sadece zeytin değil aynı zamanda diğer ürünleri de kendisi üreten Hapimag Sea Garden Resort sponsorluğunda gerçekleşen Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi açılış töreni, tesisin yerel yönetime verdiği desteği Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras’ın verdiği teşekkür plaketi ile taçlandı. Plaketini Belediye Başkanı’ndan teslim alan Hapimag Resort Operasyonlari Türkiye Direktörü Kerem Demirkol, Bodrum’da yerel, doğal ve sürdürülebilir yaşamı desteklemeyi birincil önceliği haline getirdiklerini ve Bodrum’un kendi ürünlerini üretmesi için her zaman destek olacaklarını belirtti.

Teşekkür plaketi alan diğer bir tesis ise Azka Hotel oldu. Azka Hotel yönetim kurulu başkanı Bülent Kaya da her zaman doğa ve doğal yaşamı desteklemeye devam edeceklerini söyleyerek plaketlerini aldı.

EİB | Türkiye’nin organikte ilk hibrit fuarı Ege’de yapılacak
EİB | Türkiye’nin organikte ilk hibrit fuarı Ege’de yapılacak
Çocuklara Otizmi Anlatan Kitap | Arkadaşımla Bir Gün
Çocuklara Otizmi Anlatan Kitap | Arkadaşımla Bir Gün
Koronavirüse karşı kenevir ve bor mucizesi
Koronavirüse karşı kenevir ve bor mucizesi
Tohum Otizm Vakfı eğitim portalı, özel eğitim için hazır
Tohum Otizm Vakfı eğitim portalı, özel eğitim için hazır
Yerli tohum üretim merkezi betoncu rektörün gazabına uğradı
Yerli tohum üretim merkezi betoncu rektörün gazabına uğradı
Ege ihracatının duayenlerinden Mehmet Fuat Terci vefat etti
Ege ihracatının duayenlerinden Mehmet Fuat Terci vefat etti
Tohum Otizm Vakfı, Balıkesir’de otizmli çocuklar için özel sınıf açtı
Tohum Otizm Vakfı, Balıkesir’de otizmli çocuklar için özel sınıf açtı
Tohum Otizm Vakfı Öğrencisi Cem Sezgin’den muhteşem piyano resitali
Tohum Otizm Vakfı Öğrencisi Cem Sezgin’den muhteşem piyano resitali
Anahtar Kelimeler:
TohumBodrum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün hava nasıl olacak? 2 bölgede yağmur uyarısı
Bugün hava nasıl olacak? 2 bölgede yağmur uyarısı
Koronavirüs 4 Eylül 2020 tablosu | 53 vatandaşımız can verdi
Koronavirüs 4 Eylül 2020 tablosu | 53 vatandaşımız can verdi
Kötü koku 18 kişiyi hastanelik etti, mahalleli sokağa döküldü
Kötü koku 18 kişiyi hastanelik etti, mahalleli sokağa döküldü
Koronavirüs 3 Eylül rakamları | 49 vatandaşımız vefat etti
Koronavirüs 3 Eylül rakamları | 49 vatandaşımız vefat etti
Binali Yıldırım ve Eşi tedavi altına alındı
Binali Yıldırım ve Eşi tedavi altına alındı
İstWest'te feci ölüm | 15 kattan dün cam, can aldı
İstWest'te feci ölüm | 15 kattan dün cam, can aldı
Tüm uyarılara inat, bulaştırabildiğin kadar bulaştır
Tüm uyarılara inat, bulaştırabildiğin kadar bulaştır
Güneş çarpmasına dikkat | 6 derece birden yükselecek
Güneş çarpmasına dikkat | 6 derece birden yükselecek
Koronavirüs'te en çok vakıa artışı Ankara'da
Koronavirüs'te en çok vakıa artışı Ankara'da
Kutlamalarda çelenksiz gelen AK Partili başkandan çirkin savunma
Kutlamalarda çelenksiz gelen AK Partili başkandan çirkin savunma

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim