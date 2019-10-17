702 terörist öldürüldü, örgütte toplu firarlar ABD'yi şaşkına çevirdi





Barış Pınarı Harekatı'nın 8. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 702'ye ulaştı. Bu arada Rakka ve Tabga bölgelerinde 600 terör örgütü üyesi 600 kişinin silahlarıyla birlikte kaçtığı bildiriliyor.

Suriye'de son durum, TSK'nın ÖSO güçleriyle birlikte başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ilk haftasında öldürülen terörist sayısı 702'ye ulaştı. Örgüt içinde firarların da yoğunlaştığı Rakka ve Tabga bölgelerinde 600'e yakın teröristin kaçtığı ortaya açıklandı.

Bu arada, yurt içinde örgütün kış yapılanmasına yönelik operasyonlarda öldürülen terörist sayısının 118'e ulaştığı açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bingöl Ortaçanak, Siirt Herekol, Diyarbakır Görese, Tunceli Kutu Deresi, Hatay Amanoslar, Bitlis Sehi, Muş Şenyaylı, Şırnak Bestler Dereler ve Faraşin bölgelerindeki operasyonlarda binlerce mühimmat ve patlayıcı, ağır silahlar ile onlarca ton erzak bulunarak imha edildi.



Son dakika Suriye'de Amerikan destekli terör örgütü PKK, Pentagon'un ünlü komutanlarını şoke etti. Bebek katili teröristlerle bol bol fotoğraf çektiren Amerikalı subaylar, sosyal medyada anı olarak kalan resimlere 'Like' atmaktan öteye geçemiyor. Türk askeri karşısında kadın kıyafetleri giyerek çatışma bölgesinden kaçmaya çalışan PKK'lı teröristler, kendisini yalnız bırakan ABD'ye ateş püskürürken, TSK'nın ilerleyişi sürüyor. Bu arada PKK'yı sadece ABD'nin değil, yüzlerce silahlı militanının da bırakarak kaçtığı ortaya çıktı. Çatışma bölgesine oldukça uzak bir mesafede yer alan Rakka ve Tabga bölgelerinde terör örgütü YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği belirlendi.



Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği, teslim olan terörist sayısının ise 40'ı geçtiği öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı, terör örgütünde moral bozukluğu ve çözülmeye neden oldu. Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silahaltına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği, teslim olan terörist sayısının da 40'ı geçtiği öğrenildi. Ayrıca, Fırat'ın doğusunda terör örgütü ile hareket eden Arapların büyük bölümünün örgüte olan desteğini çekmeye başladığı tespit edildi. Öte yandan terör örgütü PKK-YPG'nin, Haseke'de eylem yaptırarak, 'DEAŞ geri döndü' algısı oluşturmaya çalıştığına dair duyumlar alındı.