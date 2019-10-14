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A Haber muhabirinin palavrasını TRT ortaya çıkardı

Sınırda canlı yayın yapan A Haber muhabirinin 'Üstümüzden vızır vızır kurşun geçiyor' dediği anlarda TRT canlı yayınında benzer görüntüler, sosyal medyada günün konusu oldu.

A Haber muhabirinin palavrasını TRT ortaya çıkardı

Sınırda canlı yayın yapan A Haber muhabirinin 'Üstümüzden vızır vızır kurşun geçiyor' dediği anlarda TRT canlı yayınında benzer görüntüler, sosyal medyada günün konusu oldu.

14 Ekim 2019 Pazartesi 20:14
A Haber muhabirinin palavrasını TRT ortaya çıkardı


A Haber muhabirinin palavrasını TRT ortaya çıkardı

'Evet sayın seyirciler, şu anda üstümüzden vızır vızır kurşunlar geçiyor' sözleri, Haber muhabirinin Suriye sınırından yaptığı canlı yayın sırasında yürekleri ağızlara getirdi. Ama...


Suriye'de son durum, Suriye sınırında sıcak gelişmeleri ekranlara dakika dakika aktaran muhabirlerin, zamana karşı yarışında hiç izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Basın mensuplarının kaldığı otele yönelik saldırının ardında, bütün gözler gazetecilerin görev yaptığı noktalara çevrildiği bir dönemde, a haber muhabirinin izleyenlere yalan bilgi vermesi, TRT canlı yayınıyla ortaya çıktı.

TRT muhabiri, A Haber muhabirinin foyasını nasıl ortaya çıkardı?


A Haber muhabirinin ‘kurşunlar vızır vızır üzerimizden geçiyor’ dediği anın, TRT canlı yayınındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.


Haber bültenine bağlanan muhabir, bulunduğu bölgede yoğun bir çatışma olduğunu ve başının üzerinden kurşunlar geçtiğini iddia etti.

A Haber muhabirinin “Kurşunlar vızır vızır üzerimizden geçiyor” dediği anlarda hemen yanında bulunan TRT muhabirinin kafasında kask bile olmadan rahat bir şekilde ayakta canlı yayın yapıyor olması dikkat çekti.

Duvarın arkasına saklanıp yayın yapan A Haber muhabiri ve TRT muhabiri aşağıdaki gibi görüntülendi:

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A Haber MuhabiriSuriyeHaberSuriye Haberleri
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