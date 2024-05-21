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AB Schengen vizesine yüzde 12 zam geliyor

Türkiye'de iğneden ipliğe her türlü mal ve hizmete zam gelirken, AB üyesi ülkeler de Schengen vize ücretlerine zam yaptı

21 Mayıs 2024 Salı 11:25
AB Schengen vizesine yüzde 12 zam geliyor






AB Schengen vizesine yüzde 12 zam geliyor


Türk halkı zamlara alışırken, AB durumdan faydalanmayı seçti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam yapılacağını duyurdu. Böylece yenileme için yetişkinlerden 90 çocuklardan 45 Euro alınacak.


Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Schengen vize yenileme ücretlerine yüzde 12 zam yaptı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Slovenya Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyonu'nun vize ücretlerini 90 Euro'ya çıkardığını duyurdu. 

6-12 yaş arası çocuklar için 40 Euro olan vize ücreti 45 Euro'ya çıkarıldı.


AB ayrıca, üye ülkelerden sınırdışı edilen kişilerin "geri kabulünü kabul etme konusunda yetersiz işbirliği" gösteren ülkeler için vize ücretini ise 135/180 Euro'ya yükseltti.

Vize ücretlerine zam yapılacağını 2 Şubat'ta duyuran Avrupa Birliği Komisyonu'ndan henüz bir açıklama yapılmadı ancak resmi kararın bu hafta sonu açıklanması planlanıyor.

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ABVizeVize Fiyatları
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