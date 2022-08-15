

Ağzı bozuk iki paçoz avukat sınır dışı edildi





Savaşın bitmesine rağmen hala Türkiye'de kalmaya devam eden Suriyeli iki avukat Mustafa Bayırlı ve Salah Alddin'in, Türk kamu görevlileri ile siyasilere ağza alınmaz hakaretlerle saldırınca bugün sınır dışı edildiği açıklandı. Göç İdaresi'ni ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Suriyeli avukatların hangi kapıdan gerçekleştiği bilinmiyor.





Gaziantep’te görev yapan Suriyeli avukat Mustafa Bayırlı Gaziantep Göç Idaresi’ndeki bazı memurlar için “kuduz köpek gibi” ifadesini kullanıyor.



Entegrasyon kursları düzenlemeden önce, hükümetten Göç İdaresi’ndeki memurlara insanlık kursları düzenlenmesini talep ediyor.+ pic.twitter.com/HpIA571NwF — ????Hande Karacasu (@KaracasuHande) August 12, 2022

Gaziantep Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden İl Göç İdaresi görevlilerine ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hakaretler yağdıran Suriye uyruklu avukatın sınır dışı edildiğini açıkladı.

Gaziantep Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen avukatla ilgili açıklama yaptı.



Valilik, sosyal medya paylaşımlarında İl Göç İdaresi görevlileri için ‘kuduz köpek’ benzetmesi yapan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili “Kemal Kılıçdaroğlu’nu Suriye’ye göndereceğiz” ifadelerini kullanan söz konusu avukatın yabancı uyruklu S.A. isimli şahıs olduğunu ve sınır dışı edildiğini duyurdu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, “Sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen S.A. isimli yabancı uyruklu avukatın Karkamış Kara Hudut Kapısı kanalıyla ülkemizden çıkışı sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi