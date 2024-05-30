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Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

Türk sinema ve sahne sanatının usta isimlerinden Ahmet Uğurlu 71 yaşında hayatını kaybetti

30 Mayıs 2024 Perşembe 16:26
Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti






Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

Usta sanatçı Ahmet Uğurlu'dan acı haber geldi. Son olarak Behzat Ç. filmlerinde rol alan Ahmet Uğurlu 71 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti. Uğurlu'nun ölüm haberini komedyen Cem Yılmaz duyurdu.

Cem Yılmaz paylaşımında, "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim… Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. 

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