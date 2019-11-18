Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
106484
ALTIN
270.107
DOLAR
5.7351
STERLİN
7.4294
EURO
6.3441

AK Partili'lere küfür eden iş adamı tutuklandı

10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri sırasında Anıtkabir'de sloğan atan AK Partili'lere küfür ettiği iddia edilen iş adamı Mehmet Avcı yeniden tutuklandı.

AK Partili'lere küfür eden iş adamı tutuklandı

10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri sırasında Anıtkabir'de sloğan atan AK Partili'lere küfür ettiği iddia edilen iş adamı Mehmet Avcı yeniden tutuklandı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 09:05
AK Partili'lere küfür eden iş adamı tutuklandı

AK Partili'lere küfür eden iş adamı tutuklandı


Atatürk'ü anma törenleri sırasında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabre gelişi sırasında sloganlar atan Ak Partili'lere küfür eden iş adamı yeniden gözaltına alındı. Kocaeli'nde, sosyal medyada yayınladığı videoyla Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfrettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest kalan iş insanı Mehmet Avcı, yeniden gözaltına alındıktan sonra ikinci kez adliyeye sevk edildi. Avcı tutuklanarak cezaevine gönderildi

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALMIŞTI

Edinilen bilgilere göre Avcı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılığın kararıyla Mehmet Avcı, dün serbest kaldıktan sonra yayınladığı videolar nedeniyle yeniden gözaltına alındı. Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA YÖNELTİYOR"

"Başiskele ilçesinde ikamet eden Mehmet Avcı´nın kendi Facebook hesabında halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici şekilde sözler sarf etmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; şüpheli Mehmet Avcı 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik' suçundan gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle Kocaeli nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, şüpheliye isnat edilen eylem TCK 216/2 maddesi kapsamında değerlendirilmiş, yasada öngörülen ceza miktarı itibariyle eylemin tutuklama yasağı kapsamında kaldığı düşüncesiyle şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. Şüphelinin salıverildikten sonra benzer mahiyette yeni videolar yayınlaması ve eylemine devam etmesi sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca 16 Kasım tarihinde yeniden gözaltına alınmasına karar verilmiş ve şüpheli gözaltına alınmıştır."

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Dün adli kontrolle serbest kalmasının ardından yeniden yayınladığı videolar nedeniyle gözaltına alınarak bugün sabah adliyeye sevk edilen Mehmet Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edirne'de kahvede oturanlara silahlı saldırı, 11 yaralı var
Edirne'de kahvede oturanlara silahlı saldırı, 11 yaralı var
Süt sağma makinasıyla rakı imalathanesi kurmuşlar 
Süt sağma makinasıyla rakı imalathanesi kurmuşlar 
Dipsiz Göl | 12 bin yıllık gölü katlettiler, üstüne tüy diktiler
Dipsiz Göl | 12 bin yıllık gölü katlettiler, üstüne tüy diktiler
İngiliz casusun sır dolu ölümü, polis mendiyciyi arıyor
İngiliz casusun sır dolu ölümü, polis mendiyciyi arıyor
Cami enkazından yaralı kurtarılan mühendisten acı haber
Cami enkazından yaralı kurtarılan mühendisten acı haber
Sizi biz müslüman yaptık dedi özür diledi 
Sizi biz müslüman yaptık dedi özür diledi 
Bakırköy'de siyanürlü toplu intihar, 3 ölü var
Bakırköy'de siyanürlü toplu intihar, 3 ölü var
Zihinsel engelli öğrenciye akıl almaz işkence
Zihinsel engelli öğrenciye akıl almaz işkence

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort