AKP, Söğütlüçeşme Marmaray durağında AVM için ağaçları kesti





Aylardır Kadıköy Söğütlüçeşme yakınında yer alan yeşil alanın çevresine viyadük inşaatı tabelaları asan AKP iktidarı etrafı perde ile örtülü alanda 250 ağacı kesmekten geri durmadı, ancak daha sonra acı gerçek ortaya çıktı. Viyadük inşaat alanı AVM projesi eklendi.

Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün yer alan habere göre Söğütlüçeşme YHT ve Marmaray istasyonunu alışveriş merkezine dönüştürecek projeyle ilgili 'ÇED gerekli değil’ kararına karşı açılan davada mahkeme, 'projenin çevre üzerinde muhtemel olumsuz etkilerinin olduğunu' kabul etti. Ancak mahkeme buna karşın, davayı reddetti.

İstanbul Kadıköy’deki Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren ve Marmaray istasyonunu alışveriş merkezine dönüştürecek projeyle ilgili ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değil’ kararına karşı açılan davada mahkeme kararını verdi.

Mahkeme, Kadıköy Belediyesi, meslek odaları ve yurttaşların birçok sebeple itiraz ettiği projenin “çevre üzerinde muhtemel olumsuz etkilerinin olduğunu” kabul etti. Ancak bu etkinin kabul edilebilir, düzeylerde olduğuna karar vererek davayı reddetti.

SÖĞÜTLÜÇEŞME'DE NE OLMUŞTU?

Aynı taleple daha önce Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından açılan davada, mahkeme projenin Kadıköy’deki yeşil alan oranını azaltacağını, söz konusu bölgede araç ve insan yoğunluğunuysa artıracağını belirtmişti.

Söğütlüçeşme’deki yüksek hızlı tren ve Marmaray istasyonunun altında bulunan ağaçlık alan Haziran 2022’de yaya trafiğine tamamen kapatıldı.

Etrafı “Viyadük İnşaatı ve Çevre Düzenleme İşi” yazan panellerle kapatılan alan için ne gibi çalışmalar yapıldığı açıklanmadı.

Ekoloji örgütleri ve çevre sakinlerinin panellerin önünde basın açıklaması yaptığı dönemde proje alanında 250 ağacın kesildiği ortaya çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) panelinde çevre düzenlemesi yazsa da proje kapsamında istasyonun mevcut haline ek olarak 108 adet ticari alan yapılması planlanıyordu.