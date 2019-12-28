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Alkollü maganda numarası | Bir gecede 1.511 ağaç kesmiş

Mersin Mezitli'de kesilen bir adeta küçük bir ormanı yerle bir eden maganda yakalandı. Alkol alarak bin 511 tane çam ağacını kestiğini itiraf eden magandanın sözleri inandırıcı bulunmadı.

28 Aralık 2019 Cumartesi 14:10
Alkollü maganda numarası | Bir gecede 1.511 ağaç kesmiş

Alkollü maganda numarası | Bir gecede 1.511 ağaç kesmiş



Küçük bir ormanı ellerinde testere ile keserek yerle bir eden çevre katilleri kayıp, kesim işini yaptığını iddia eden bir kişi tutuklanırken, daha önce aynı yerde ağaç katliamının yaşandığı, kesilen ağaçlar yerine limon bahçesi kurulduğu ortaya çıktı. Gözünü para hırsı bürümüş şahısların arkasının siyasi olarak güçlü olduğunu iddia eden vatandaşlar, suçu üstlenen kişinin bir gecede alkol alarak bin 500 çam ağacanı kesemeyeceğini yalan söylediğini iddia ediyor. Ağaç katillerinin aynı bölgede daha önce günlerce kızıl çam ağaçlarını katlettiğini ifade eden vatandaşlar "Bunlar burayı önce bahçe, sonra çiftlik yapmak istiyor, buradaki ağaç katliamı bir iki kişinin işi değil en az 7 - 8 kişilik bir ekip işi, yarım asırlık ağaçları bile acımadan keserek gece karanlığında kayıplara karıştı" iddiasında bulundu. 
Ağaçları tek başına kestiğini iddia eden Mehmet Şenol adlı magandanın, gerçek suçluları gizlediğini iddia eden vatandaşlar olayın aydınlatılmasını talep ediyor.

MEHMET ŞENOL ADLI MAGANDA NELER SÖYLEMİŞTİ?

Mersin Mezitli ilçesine yapılacak olan devlet hastanesi inşaatı bölgesi bitişiğinde yer alan ormanlık alanın, ikinci kez katliama uğradığı ortaya çıkmıştı. Savcılık tarafından yürütülen çok yönlü soruşturmada yakalanan Mehmet Şenol suçu üstlenmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mersin'de, bir gecede bin 511 çam ağacının kesildiği bölgede, daha önce dikildiği saptanan bin 600 limon ağacı ekipler tarafından söküldü. Bu ağaçların yerine orman ağaçlarının dikileceği belirtildi. Sivil toplum örgütleri, ağaç kestiği iddiasıyla tutuklanan Mehmet Şenol'a (40),en ağır cezanın verilmesini isterken, bu kez Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, mahkeme kararı ile aynı bölgede geçtiğimiz yıllarda arazi açmak için dikildiği tespit edilen bin 600 limon ağacını iş makinesi ile yerinden söktü.

Ekipler, önümüzdeki günlerde kaçak olarak açılan arazilere dikimi yapılan limon ağaçlarının sökümünü yaparak, yerine orman ağaçlarının dikimi yapacağını bildirdi.

"TEK BAŞIMA KESTİM"

Öte yandan Mezitli ilçesinde 150 yataklı Devlet Hastanesi ve 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezinin yapılacağı alanın yanındaki bölgedeki her biri 70 yaşında bin 511 kızılçam ağacını kestiği iddiasıyla tutuklanan Mehmet Şenol'un ifadesi de ortaya çıktı.

Toplam bin 511 ağacı tek başına kestiğini ileri süren Şenol'un ifadesinde, "Olay günü ailevi nedenlerden dolayı içki içmiştim. Gece 22.00 sıralarında motorlu testere ile olay yerine giderek ağaçları kestim. Alkollü olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ediyorum" dediği öğrenildi.

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MerszinMersinMezitliAğaç Katliamı
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