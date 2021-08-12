Altındağ'da son durum | 76 gözaltı var

Ankara'da korkutan gösteriler sabaha karşı tamamen durduruldu. Emirhan Yalçın'ın iki Suriyeli tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından Battalgazi Mahallesi ve Önder Mahallesi'nde özellikle dün gece yarısı patlak veren olaylarda polis zor anlar yaşamıştı. Sosyal medyadan yoğun şekilde kışkırtılan gösterilerde çok sayıda Suriyeli sığınmacıya ait işyeri ve ev taşlanmış, araçlara zarar verilmişti. Polis ekiplerinin sabaha karşı başlattığı operasyonda gözaltına alanınların çoğunun sabıkalı olduğu açıklandı.

ANKARA EMNİYETİ AÇIKLADI | 76 KİŞİ YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ'da yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, 76 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Altındağ ilçemizde 10 Ağustos tarihinde meydana gelen üzücü olayın ardından vatandaşlarımızı provoke edip algı oluşturmak amacıyla sosyal medyadan gerçek dışı paylaşımlarda bulundukları ve bölgedeki ızrar olaylarına karıştıkları tespit edilen 76 kişi yakalanmıştır" denildi.

Açıklamada, "Yakalanan şahısların 38'inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma/temini vb. diğer suçlardan kaydı bulunmaktadır" bilgisi verildi.

Ankara Emniyeti, "Halkımızın sosyal medya üzerinden yapılan provokatif haber ve paylaşımlara itibar etmemesi ve güvenlik güçlerimize yardımcı olması önemli duyurulur" denildi.