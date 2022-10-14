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Amasra kömür ocağında patlama | Zamana karşı kurtarma yarışı

Türkiye Taş Kömürü işletmelerine ait Bartın'da bir kömür ocağında patlama meydana geldi. Patlama sonrası ocağın -300 kot derinliğinde bulunan işcileri kurtarma mücadelesi sürüyor.

14 Ekim 2022 Cuma 19:51
Amasra kömür ocağında patlama | Zamana karşı kurtarma yarışı

Bartın'da kömür ocağında patlama


Bartın'da yer alan Türkiye Kömür İşletmeleri'ne ait bir ocakta şiddetli patlama meydana geldi.

Akşam saatlerinde meydana gelen patlama sırasında kömür ocağında çalışanların bulunduğu öğrenildi.

Patlamanın meydana geldiği andan itibaren 8 maden işçisi kendi imkanları ile ocaktan çıkmayı başarırken, 3 işçi arama kurtarma ekipleri tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından çok sayıda ambulans ile arama kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi

Saat 18.15'te meydana gelen patlamanın ardından arama kurtarma çalışmaları başladı. 

Patlamanın meydana geldiği TTK ocağında 87 işçinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, patlama sonrası en az 6 işçinin sağ olarak ocaktan çıkarıldığını söyledi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Amasra'da meydana gelen patlama sırasında ocakta çalışanların olduğunu duyurdu, ancak sayı vermedi. Mahsur kalanların kurtarma çalışmaları ile devam ediyor.

Patlamanın -300 kotunda yaşandığı öğrenildi. Patlamanın kaynağının grizu olabileceği ifade ediliyor.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ise "Grizu patlaması şüphesi var. İçeride 87 arkadaşımız vardı. 6 tanesi hareketsiz görünüyor. Tahliye ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor" dedi.

OCAKTAN ÇIKAN İŞÇİ: GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’nde “Kim çıktı aşağıdan? Durum nedir?” diyerek maden ocağından çıkan işçi ile konuştu. Maden ocağından çıkan işçi, “Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz-duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra'daki patlamaya ilişkin soruşturma başlattı, üç savcı görevlendirdi.  Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, “Bartın Amasra'daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir” açıklamasını yaptı.

METAN PATLAMASI İDDİASI

Zonguldak Maden Mühendisi Odası Başkanı Çağlar Öztürk şöyle konuştu:

Kaza olalı yaklaşık 3 saati geçti. 2.5 saate kadar tüm çalışmalar ilk bir saat içerisinde insanların tahliyesi üzerinedir. Sonraki tüm çalışmalar insanların kurtarılması üzerinedir. Umut tabii ki vardır ama sonsuz umut da diyemiyoruz. Bir trafo patlaması ihtimaline çok yakın bakmıyoruz. Bizim gördüğümüz yüzde 90'ının üzerinde metan patlaması söz konusu. Çünkü kuyu dibindeki ekipmanlara da basınç zarar vermiş durumda. Ateş kaynağı olmadan metanın patlaması mümkün değildir. Metan durup dururken patlayan bir gaz değildir.
Emekli Maden Mühendisi Birhan Akman; Haber Türk canlı yayında konuştu. 

-300 KOT NE DEMEK: Deniz seviyesinin altındaki 300 metre derinliği ifade ediyor. Bu 87 işçi yeraltında demek, hepsi aynı yerde demek değil. 87 kişi aynı yerde çalışmaz. Taş kömürü madenciliğinde çok fazla derinlik değil bu. Kozlu'da eksi 630'da çalışmalar var.

Son Güncelleme: 14.10.2022 21:31
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BartınPatlaaTtkKömür Ocağı
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