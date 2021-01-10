Ankar'da deprem oldu | Ankara 4.7 ile sallandı
Son dakika deprem. Ankara'da deprem oldu. Ankara saat 22.53 sıralarında meydana gelen 4.7 büyüklüğünde deprem ile sallandı.
Ankara Valisi yaptığı açıklamada deprem sırasında her hangi bir can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesine göre deprem yer kürenin 6.7 KM derinliğinde oluştu.
Saat 22:53’te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.— Vasip Şahin (@vasipsahin) January 10, 2021
Kısa süreli sarsıntı paniğe neden olurken, Ankara Valiliği depremle ilgili olarak bir açıklama yaptı.
Depremin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuz durumuna geçirildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gelişmelerin takip edildiğini duyurdu.
Geçmiş olsun Ankara.— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 10, 2021
Kalecik'te meydana gelen ve civarda hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu deprem sonrası Ankaralı'lara geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Ankara merkezli 4.5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 10, 2021
Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere Başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz.
Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.01.10 23:04:49 40.0590 33.3338 5.4 -.- 2.0 -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) İlksel 2021.01.10 23:02:48 40.0477 33.3318 5.0 -.- 2.8 -.- KALECIK (ANKARA) İlksel 2021.01.10 22:53:01 40.0553 33.3200 6.7 -.- 4.7 4.6 ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) İlksel 2021.01.10 22:38:05 36.9633 28.2918 6.5 -.- 2.2 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2021.01.10 21:02:41 40.0507 33.3160 6.3 -.- 1.7 -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) İlksel 2021.01.10 20:56:53 39.2143 27.2325 5.6 -.- 2.4 -.- MAHMUDIYE-BERGAMA (IZMIR) İlksel 2021.01.10 20:53:47 40.0815 30.4358 5.3 -.- 2.4 -.- AKKOY-INHISAR (BILECIK) İlksel 2021.01.10 20:47:40 37.8870 27.1938 8.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.01.10 20:15:59 37.1665 30.5730 16.2 -.- 1.4 -.- KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel 2021.01.10 19:55:06 38.0415 26.9610 4.6 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.01.10 19:47:19 36.9505 28.2577 5.0 -.- 2.5 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2021.01.10 19:43:01 36.9568 28.2597 5.8 -.- 2.1 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2021.01.10 19:39:48 36.9523 28.2562 1.5 -.- 1.0 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2021.01.10 19:11:20 37.8473 27.2702 5.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel 2021.01.10 19:07:56 37.8765 27.3053 8.5 -.- 2.8 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel 2021.01.10 18:48:27 38.4033 39.0323 6.3 -.- 2.2 -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2021.01.10 18:01:29 38.5215 39.2907 6.6 -.- 1.8 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel 2021.01.10 17:54:12 36.9378 28.2705 4.4 -.- 2.4 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2021.01.10 17:34:08 38.1160 26.1238 7.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.01.10 17:05:45 36.9552 28.2863 8.2 -.- 2.1 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2021.01.10 16:37:19 36.9568 28.2415 4.1 -.- 2.3 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2021.01.10 16:19:00 37.8310 26.8448 8.1 -.- 2.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.01.10 15:55:11 39.8717 39.6492 5.3 -.- 2.2 -.- KARATAS-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel 2021.01.10 15:14:52 36.9567 28.2813 4.6 -.- 1.6 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2021.01.10 14:30:03 35.9510 30.0502 9.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2021.01.10 14:25:25 39.6170 26.0098 3.1 -.- 1.6 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2021.01.10 14:23:13 39.6553 25.9907 15.5 -.- 1.8 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2021.01.10 14:02:50 37.9762 26.4090 5.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.01.10 13:45:58 40.4873 29.1867 5.6 -.- 2.4 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel 2021.01.10 13:13:30 37.8880 29.0532 0.0 -.- 1.4 -.- UZERLIK-(DENIZLI) İlksel 2021.01.10 12:34:56 35.6338 26.2367 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2021.01.10 12:07:37 38.3095 36.1858 15.2 -.- 1.8 -.- DAMLALI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel 2021.01.10 11:58:42 35.7577 25.8448 3.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2021.01.10 11:54:53 37.8870 26.8890 5.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.01.10 11:27:59 35.6503 26.2693 5.8 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlk