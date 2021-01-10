Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ankar'da deprem oldu | Ankara 4.7 ile sallandı

Ankara'nın Kalecik ilçesi bu gece saat 22.53 sıralarında 4.7 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Depremin merkez üssü Kalecik ilçesine bağlı Eskiköy olarak açıklandı.

10 Ocak 2021 Pazar 23:14
Ankar'da deprem oldu | Ankara 4.7 ile sallandı

Ankar'da deprem oldu | Ankara 4.7 ile sallandı


Son dakika deprem. Ankara'da deprem oldu. Ankara saat 22.53 sıralarında meydana gelen 4.7 büyüklüğünde deprem ile sallandı.

Ankara Valisi yaptığı açıklamada deprem sırasında her hangi bir can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesine göre deprem yer kürenin 6.7 KM derinliğinde oluştu.

Deprem Ankara şehir merkezi başta olmak üzere Kırıkkale'nin ilçelerinde, Bahşılı, Elmadağ, Akyurt,  Keçiören, Çankaya, Altındağ, Yenimahalle, Pursaklar'da yoğun olarak hissedildi. 

Kısa süreli sarsıntı paniğe neden olurken, Ankara Valiliği depremle ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Depremin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuz durumuna geçirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gelişmelerin takip edildiğini duyurdu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu deprem sonrası Ankaralı'lara geçmiş olsun mesajı yayınladı.



..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.01.10 23:04:49  40.0590   33.3338        5.4      -.-  2.0  -.-   ESKIKOY-KALECIK (ANKARA)                          İlksel
2021.01.10 23:02:48  40.0477   33.3318        5.0      -.-  2.8  -.-   KALECIK (ANKARA)                                  İlksel
2021.01.10 22:53:01  40.0553   33.3200        6.7      -.-  4.7  4.6   ESKIKOY-KALECIK (ANKARA)                          İlksel
2021.01.10 22:38:05  36.9633   28.2918        6.5      -.-  2.2  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                            İlksel
2021.01.10 21:02:41  40.0507   33.3160        6.3      -.-  1.7  -.-   ESKIKOY-KALECIK (ANKARA)                          İlksel
2021.01.10 20:56:53  39.2143   27.2325        5.6      -.-  2.4  -.-   MAHMUDIYE-BERGAMA (IZMIR)                         İlksel
2021.01.10 20:53:47  40.0815   30.4358        5.3      -.-  2.4  -.-   AKKOY-INHISAR (BILECIK)                           İlksel
2021.01.10 20:47:40  37.8870   27.1938        8.4      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.01.10 20:15:59  37.1665   30.5730       16.2      -.-  1.4  -.-   KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA)                     İlksel
2021.01.10 19:55:06  38.0415   26.9610        4.6      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.01.10 19:47:19  36.9505   28.2577        5.0      -.-  2.5  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                            İlksel
2021.01.10 19:43:01  36.9568   28.2597        5.8      -.-  2.1  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                            İlksel
2021.01.10 19:39:48  36.9523   28.2562        1.5      -.-  1.0  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                            İlksel
2021.01.10 19:11:20  37.8473   27.2702        5.3      -.-  1.9  -.-   KUSADASI (AYDIN)                                  İlksel
2021.01.10 19:07:56  37.8765   27.3053        8.5      -.-  2.8  -.-   SULTANIYE-SELCUK (IZMIR)                          İlksel
2021.01.10 18:48:27  38.4033   39.0323        6.3      -.-  2.2  -.-   TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2021.01.10 18:01:29  38.5215   39.2907        6.6      -.-  1.8  -.-   ACIPAYAM-(ELAZIG)                                 İlksel
2021.01.10 17:54:12  36.9378   28.2705        4.4      -.-  2.4  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                            İlksel
2021.01.10 17:34:08  38.1160   26.1238        7.6      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.10 17:05:45  36.9552   28.2863        8.2      -.-  2.1  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                            İlksel
2021.01.10 16:37:19  36.9568   28.2415        4.1      -.-  2.3  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                            İlksel
2021.01.10 16:19:00  37.8310   26.8448        8.1      -.-  2.5  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2021.01.10 15:55:11  39.8717   39.6492        5.3      -.-  2.2  -.-   KARATAS-CAYIRLI (ERZINCAN)                        İlksel
2021.01.10 15:14:52  36.9567   28.2813        4.6      -.-  1.6  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                            İlksel
2021.01.10 14:30:03  35.9510   30.0502        9.2      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.01.10 14:25:25  39.6170   26.0098        3.1      -.-  1.6  -.-   TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2021.01.10 14:23:13  39.6553   25.9907       15.5      -.-  1.8  -.-   TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2021.01.10 14:02:50  37.9762   26.4090        5.0      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.10 13:45:58  40.4873   29.1867        5.6      -.-  2.4  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         İlksel
2021.01.10 13:13:30  37.8880   29.0532        0.0      -.-  1.4  -.-   UZERLIK-(DENIZLI)                                 İlksel
2021.01.10 12:34:56  35.6338   26.2367        5.0      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.01.10 12:07:37  38.3095   36.1858       15.2      -.-  1.8  -.-   DAMLALI-TUFANBEYLI (ADANA)                        İlksel
2021.01.10 11:58:42  35.7577   25.8448        3.2      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.01.10 11:54:53  37.8870   26.8890        5.4      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.01.10 11:27:59  35.6503   26.2693        5.8      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlk
Denizli'de deprem | Denizli 4.2 ile sallandı
Denizli'de deprem | Denizli 4.2 ile sallandı
Elazığ'da deprem, Doğu Anadolu'yu salladı
Elazığ'da deprem, Doğu Anadolu'yu salladı
Van'da deprem oldu | Doğu Anadolu 4.7 ile sallandı
Van'da deprem oldu | Doğu Anadolu 4.7 ile sallandı
İstanbul'un en önemli üç sorunu | Deprem, ekonomi ve ulaşım
İstanbul'un en önemli üç sorunu | Deprem, ekonomi ve ulaşım
Antalya'da deprem | Antalya açıkları 5.4 ile sallandı
Antalya'da deprem | Antalya açıkları 5.4 ile sallandı
Siirt'te deprem | Siirt Kurtalan 5.2 ile sallandı
Siirt'te deprem | Siirt Kurtalan 5.2 ile sallandı
Malatya'da deprem | Malatya 4.9 ile sallandı
Malatya'da deprem | Malatya 4.9 ile sallandı
İstanbul'un deprem gerçeği bilinenden daha vahim
İstanbul'un deprem gerçeği bilinenden daha vahim
Son Güncelleme: 10.01.2021 23:35
Anahtar Kelimeler:
Son Dakika DepremAnkara DepremDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Stajyer avukata ofiste taciz | Genç kız yaşadıklarını anlattı
Stajyer avukata ofiste taciz | Genç kız yaşadıklarını anlattı
Denizli'de deprem | Denizli 4.2 ile sallandı
Denizli'de deprem | Denizli 4.2 ile sallandı
Koronavirüsten vefat sayısı 22 bini geçti
Koronavirüsten vefat sayısı 22 bini geçti
Doğal gaz zehirlenmesi | Diyarbakır'da 3 kişi can verdi
Doğal gaz zehirlenmesi | Diyarbakır'da 3 kişi can verdi
Çarşamba Buluşmaları | Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Çarşamba Buluşmaları | Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
İstanbul'un baraj gölleri temizleniyor
İstanbul'un baraj gölleri temizleniyor
Milli Piyango | Fona aktarılan ikramiye SMA hastalarına verilsin
Milli Piyango | Fona aktarılan ikramiye SMA hastalarına verilsin
Bilgin Özkaynak vefat etti
Bilgin Özkaynak vefat etti
Koronavirüsten vefatlar azalıyor | Aşılar 15 Ocak'tan sonra
Koronavirüsten vefatlar azalıyor | Aşılar 15 Ocak'tan sonra
Nafaka ödemesi konusunda Yargıtay'dan emsal karar
Nafaka ödemesi konusunda Yargıtay'dan emsal karar

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim