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Ankara Altındağ'da son durum | Provakasyon halkı sokağa döktü

Suriyeli iki saldırganın bir kişiyi bıçaklayarak katlettiği Ankara Altındağ'da protestolar yoğunlaşırken, provakatörler gece boyunca halkı sokaklara dökmek için çaba harcadı

12 Ağustos 2021 Perşembe 00:51
Ankara Altındağ'da son durum | Provakasyon halkı sokağa döktü


Ankara Altındağ'da son durum | Provakasyon halkı sokağa döktü

Ankara Altındağ'da kritik gece. Polis ekiplerinin aldığı yoğun önlemlere rağmen akşam saatlerinden itibaren çok sayıda Suriyeli'ye ait ev ve iş yeri saldırıya uğradı. Protestolar çıgrından çıkarken istenmeyen görüntüler sosyal medyada geniş tepkilere neden oldu. Ankara valiliği vatandaşları sağduyuya davet ederken dün hayatını kaybeden Emirhan Yalçın'ın cenazesi ailesi tarafından hastaneden alındı. Bu arada gün boyu Önder Mahallesi ile Battalgazi Mahallesi'nden gündüz erken saatlerde çok sayıda Suriyeli'nin valizleri ve çocuklarıyla evlerini terk ettiği bildiriliyor.

ALTINDAĞ DİKEN ÜSTÜNDE

Ankara polisi, Altındağ'da özellikle Battalgazi Mahallesi, Önder Mahallesi ile komşu mahallelerde gerginliği gidermek için yoğun çaba harcadı. Akşam saatlerinde sosyal medya hesaplarından kışkırtılan gruplar ara sokaklarda Suriyeli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı sokaklarda gerginlik çıkardı. Polisin müdahalesine rağmen çok sayıda göçmenin oturduğu ev ve iş yeri taşlandı. 
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde talan edilen iş yerleri ile ters çevrilen araçlar kameralara yansıdı. 


Bölgede sosyal medya için çekim yapanların uzaklaştırıldığı, gazetecilerin ise haber yapmaktan çekindiği iki mahallede tekbir getiren göstericilerin taşladığı evlerde, yaralanmış çocukların görüntüleri geliyor. 

Bu arada bazı sosyal medya hesaplarında polisin yeterli güvenlik önlemi alınmamasına dikkat çekti. Vatandaşların protestoları sırasında kışkırtıcı sloganlar atanlara dikkat çekerken olayların büyümesinden endişe ediliyor.

VATANDAŞLARA SAĞ DUYU ÇAĞRISI

Bu arada sosyal medyada vatandaşların saygı duyduğu çok sayıda aydın ve bilim insanı, sanatçı sağ duyu çağrısında bulundu.

EMİRHAN YALÇIN'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Bu arada iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emirhan Yalçın'ın (18) cenazesi toprağa verildi.

Yalçın için Çubuk ilçesindeki Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Yalçın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Emirhan Yalçın'ın cenazesi, namazın ardından Çubuk Belediyesi Paşa Mezarlığı'nda defnedildi.

Son Güncelleme: 12.08.2021 01:06
Anahtar Kelimeler:
AnkaraAltındağOlaylar
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