

Antalya'da Menderes Türel dönemine bakanlıktan soruşturma





Belediyelerle ilgili yolsuzluk iddialarını parti ayrımı yapılmaksızın soruşturduklarını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar. CNNTürk'te Haftasonu Özel programına konuk olan Bakan Süleyman Soylu, yerel yönetimlerde devam eden soruşturmalarla ilgili bilgi verdi. Gazeteciler Hakan Çelik, Şaban Sevinç ve Şebnem Bursalı'nın sorularını cevaplandıran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, halen 150 belediye başkanı hakkında açılan soruşturmaların sürdüğü söyledi. Antalya'da AK Partili eski Belediye Başkanı Menderes Türel hakkında özel müfettişlerle yürütülen soruşturmanın olduğunu açıklayan Bakan Soylu, 'Yolsuzluk iddiası varsa bunun hangi partiden olduğuna bakmayız. AK Partili belediye de, CHP'li, MHP'li ve İYİ Partili belediyeler de merceğimiz altında, Bize ihbar ve bilgi gelirse hangi partili diye bakamayız" şeklinde konuştu.



Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Sinan Aygün'ün iddialarıyla ilgili olarak soruşturmayı takip ettiklerini söyleyen Soylu, 'İddiaları soruşturuyoruz, gönderdiğimiz müfettişler konuyu araştıyor. Benim işim bu, böyle bir yanlışlık yapılmışsa, bizim görevimiz kamu hukukunu muhafaza etmek, milletin malına zarar getirtmemek, hangi dönemde olursa olsun, kendi partimizden görevden aldığımız başkanlar oldu. Kuralları doğru dürüst uygulamazsak, babanın oğlunun tanımayacağı yerler buralar" dedi.

2018 ve 2019'da yaklaşık 600 telsizlerini ele geçirdik, 2700 barınak ve sığınaklarını yok ettik. Sadece bu yıl tonlarca gıda malzemesi ele geçirdik. Narko terör kapsamında bu yıl 43 milyon kök kenevir yakaladık. Bunun piyasa değeri 15 milyar liradır. Bütün bunların sağlanmasındaki etkiyi ortaya koyan tabi ki bu teknolojidir.



Bir taraftan narkotik, bir taraftan sigara kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı bunların her biri terör örgütünün finansal ayağı olarak görmek lazım. Bu sene Narkotikte etkin bir sonuç oldu. Bakan soylunun açıklamalarından satır başları;

İHA VE SİHALAR UÇUŞ REKORU KIRDI

Bu yıl 31 bin saat İHA ve SİHA'larımız uçmuş. Sadece İçişleri Bakanlığımıza bağlı 49 İHA ve SİHA'dan bahsediyorum. Ve bu 3 yıllık bir iş. Bunu burada uçuruyoruz, burada teknik kabiliyet elde ediyoruz ve evlatlarımız çocuklarımız bu mühendisliği yapıyorlar. Üretmek önemli bir şey bunu kullanmak da başka bir şey. Karşı karşıya kaldığımız güvenlik güçlerine mukayese sağlıyoruz. Terör örgütünün hareketsizliğini sağlamasıdır. En önemlisi de İHA ve SİHA'larla yaptığımız operasyonlarda hiç şehit vermedik.



TERÖRLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ SONUÇLAR ALINDI

(Terörle mücadele) Yurt içi terörist mevcudu 500-550 aralığında. 8-9 binin üzerinde 15 binin üzerinde olduğu zaman dilimleri var. Tunceli'de Aliboğazında bin 500 ie 2 bin arasında teröristi eğitiyorlardı. Bu tabi katılımları da ciddi şekilde etkiliyor. Çözüm sürecini istismar edip tüm dünyaya Türkiye'ye bir teminat verdikten sonra arkadan dolanıp terör örgütünü kuvvetlendirmeye çalışan bir anlayış ortaya koyuyorlar. Hem 15 Temmuz hem de çukur barikat olaylarından sonra Türkiye yepyeni bir güvenlik konseptine döndü. Sürekli operasyon yapıyoruz. Kendimize ait Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yeni bir mantık gelişti. Şuanda bizim büyün İHA'larımızda bütün uçaklarımızda terör örgütünün son 40 yıldır adım attığı kırsaldaki bütün yerler kayıt altındadır. Bu yıl Türkiye içine gelen terörist sayısı toplam 260 civarı.

268 KİŞİ DAĞLARDAN EDİLEREK GETİRİLDİ

(Diyarbakır Anneleri) Bu yıl ailelerle birlikte ikna yöntemleriyle 268 kişiyi getirdik. Dağlara mektuplar atıyoruz. Büyüdükleri memleketlerde bayramların nasıl geçtiğini anlatıyoruz. Annelerinin kendileri için yaptığı yemekleri anlatıyoruz. Devlet o özlemi ve o hayatı anlatmaya çalışıyor. Bu topyekün bir mücadeledir. Diyarbakır Anneleri'nden İkram anne vardı. Evladını orada otururken kaybetti ama her yeri Türk bayraklarıyla süsledi. Bu geldiğimiz noktanın en önemli fotoğrafıdır. Ailelerin örgütteki çocuklarla teması olabiliyor. Çocuklar dönem dönem aileleri arıyorlar. Özellikle kızlar. Bunları kandırıyorlar kaçırıyorlar ve orada başka bir şey öneriyorlar. Bu çocuklar yaklaşık 1 ay sonra dönmek istiyor. Çünkü terör örgütü maalesef aynı zamanda sapkın bir örgüt. Orada Duran Kalkan diye biri var. Hedefi genç kızlardır. Şimdi bütün bu yapıların içerisinde bu çocuklar 1 aydan sonra kaçma girişiminde bulundukları zamanda nelerle karşılaştıklarını ifade ediyorlar.