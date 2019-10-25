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Antalya'da uçak hırsızlığı | Düşen uçağın inanılmaz hikayesi

Antalya'dan bir hafta önce tüm ajanslara düşen iki kişilik eğitim uçağının düştüğü haberini soruşturan savcılık ilginç detaylara ulaştı. İddiaya göre uçak çıkarıldığı hangardan kaçırılırken kaza yaptı.

Antalya'da uçak hırsızlığı | Düşen uçağın inanılmaz hikayesi

Antalya'dan bir hafta önce tüm ajanslara düşen iki kişilik eğitim uçağının düştüğü haberini soruşturan savcılık ilginç detaylara ulaştı. İddiaya göre uçak çıkarıldığı hangardan kaçırılırken kaza yaptı.

25 Ekim 2019 Cuma 09:57
Antalya'da uçak hırsızlığı | Düşen uçağın inanılmaz hikayesi

Antalya'da uçak hırsızlığı | Düşen uçağın inanılmaz hikayesi


Film senaryolarına taş çıkartan uçak hırsızlığı, kamuoyuna uçak kazası olarak yansıdığı ortaya çıktı. Savcılığın el koyduğu uçak kaçırma ya da uçak hırsızlığı konusunda henüz bir gözaltı yok, kaçırılmak istenen Cesna 172W tipi uçak ise sahibine teslim edildi. 
Antalya’da, 15 Ekim günü düşen eğitim uçağıyla ilgili yapılan araştırmalarda, benzeri ancak çok katmanlı film senaryolarında görülen “hırsızlık, usulsüzlük, uçak kaçırma” gibi pek çok tartışmalı girişimin aynı anda yaşandığı olaylar dizisi ortaya döküldü. Kaza sonrası sürecini yakından takip eden karar mercileri, gelişmeleri şaşkınlıkla takip ediyor...

15 Ekim Salı günü Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir eğitim uçağı kazası yaşandı. Kazanın hemen ardından havalanmak için hangardan çıkıp piste doğru giden Cesna 172W tipi eğitim uçağının, ters esen rüzgar nedeniyle yoldan çıktığı öne sürüldü. Pilotun, yara almadan kurtulduğu, uçakta maddi hasar olmadığı kayda geçirildi.

SAVCILIK EL KOYDU

Savcılık, bazı soru işaretleri ve kuşkular üzerine harekete geçti. Kazayı araştırmaya başladı. Araştırmalar derinleştikçe çok ilginç bir olay örgüsüyle karşılaşıldı.

HIRSIZLIK DA GÜNDEMDE

HABERTÜRK'te yer alan bilgilere göre, kaza anına kadar uzanan süreç adım adım şöyle gelişti:

- Kazaya konu olan söz konusu eğitim uçağı, sahibi (uçuş eğitimi veren işletme) tarafından satıldı. Uçağı, kazada yaralanan kişi satın aldı. Ancak, öngörülen tutarın yarısını ödedi.

- İddiaya göre uçağı satın alan kişi, ikinci taksiti henüz ödemeden ve işlemler tamamlanmadan harekete geçti. Uçağı devralmak istedi. Satıcı, paranın tamamı ödenmediği için bu talebi geri çevirdi.

- Alıcı, bunun üzerine kafasında oluşturduğu bir senaryoyu uygulamaya koydu. Kendisinin, bu uçağı uçurmasına olanak verecek pilot lisansı olmadığı için (pilot lisansının iptal edildiği belirtiliyor),bir başka pilot buldu

- Kaynaklar, bu pilotun da söz konusu uçağı uçurmaya yetecek saatte uçuşu olmadığını belirtiyor.

- Bulunan pilot, uçağı hangardan çıkartamayacağını söyledi. Bunun üzerine alıcı, “Ben hangardan çıkartırım, açık havada sen uçurursun” dedi.

- Taraflar anlaştı. Hangara gidildi. Alıcı; uçağa, halen sahibi olan işletmeye ve ilgililere haber vermeden izinsiz olarak bindi. Uçağı, hangardan hareket ettirdi toprak yolda havalandırmaya çalıştı. Bir süre sonra uçağın hakimiyetini kaybetti ve uçak çakıldı.

SAVCILIK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Kaynaklar, kazayla ilgili savcılık soruşturmasının sürdüğünü belirterek, “Kaza olayın yalnızca bir boyutu. Çok boyutlu bir durum ortaya çıktı. İşin içine hırsızlık da girdi. Kriminal bir hal aldı. Tüm bu konular tek tek araştırılıyor” dedi. Kaynak: HaberTürk

Anahtar Kelimeler:
AntalyaUçak KazasıCesna 172W
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