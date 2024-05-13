Ardahan ve Kars’ın Suları, Meraları Maden Tehdidi Altında.

Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Ardahan ve Kars’ı kapsayan Doğu Anadolu’nun verimli meraları, altın ve bakır madeni ile tehlike altında. Koza Altın İşletmeleri tarafından bölgede açılması planlanan altın ve bakır madeni için geçtiğimiz Aralık ayında ÇED süreci başlatıldı.

Madenciliğe açılması planlanan arazi, Ardahan ve Kars’ı kapsayan 1/100 Bin Ölçekli Çevre Düzeni Planında kullanım sınırlaması getirilen Ekolojik Öneme Sahip Alan, Tarımsal Arazi Kullanımları ve Çayır Mera kullanımı için ayrılan bölgede yer alıyor. Projenin faaliyete geçmesinin ardından üç yıl içinde yaklaşık 463.685 ton kazı yapılması planlanıyor.

Türkiye’de görülen dört akbaba türü bu alanda yaşıyor.

Biyolojik çeşitlilik açısından öneme sahip olan bölge, Türkiye'de görülen dört akbaba türünün (küçük akbaba, sakallı akbaba, kızıl akbaba ve kara akbaba) bir arada görülebildiği nadir alanlardan biri. Urkeklik, kaya kartalı, puhu, küçük kartal ve küçük orman kartalı ile çok sayıda ötücü kuş alanda yaşıyor. Bölgedeki ıslak çayırlar yumuşakça türleri için hayati önem taşıyor. Endemik Elia somchetica somchetica ile endemik Oxychilus spatiosus yumuşakça türleri yine bu çayırlarda yaşıyor.

Fotoğraf: Murat Demirtaş

Bölgenin tarımsal ve hayvansal üretimi zarar görecek.

Açılması planlanan maden alanı ve çevresi Kafkas ırkı arılarla bal üretiminin yoğun olarak yapıldığı yerlerden biri. Hayvancılık ve buna bağlı süt ürünleri üretimi ise bölgenin ana geçim kaynağı. Kaşar peyniri ve festivalleriyle ünlü olan bölge aynı zamanda Türkiye’nin dünya çapında önemli peynir üretimlerinin yapıldığı bir havzada yer alıyor. Bu havzayı tehdit eden projeye karşı bölgede gösterilen tepki büyüyor.

Fotoğraf: Hüseyin Çağlar Güngör

‘Hiçbir maden projesi yaşamdan daha değerli değil.’

Proje hakkında açıklama yapan Doğa Derneği Başkanı Dicle Tuba Kılıç ‘Türkiye’de tarımsal üretimin biyolojik çeşitliliği koruyarak yapıldığı alanlar sürekli bir kayıp içinde. Yapılması planlanan altın ve bakır madeni ile bölgede ilk olarak biyolojik çeşitlilik ve tarımsal üretimler zarar görecek. Aynı zamanda yer üstü ve yer altı su kaynakları olumsuz etkilenecek.

Alan, nesli tehlikede olan küçük akbaba başta olmak üzere birçok türün yaşadığı nadir yerlerden biri. Hiç bir maden projesi yaşamdan daha değerli değil. Doğu Anadolu’nun doğa dostu üretim merkezlerinden biri olan Göle Havzası’nı tehdit eden bu maden ruhsatı hemen iptal edilmeli.’ dedi.