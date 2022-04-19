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Atatürk Anıtı'nı reklam tabelasıyla kapattılar

Önce iki meczup yıkmaya kalktı, aradan geçen kısa bir süre sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi ışıklarını karartarak önüne reklam tabelaları ile kapattı. Atatürk düşmanlığı Samsun'da bitmiyor!

19 Nisan 2022 Salı 10:59
Atatürk Anıtı'nı reklam tabelasıyla kapattılar

Atatürk Anıtı'nı reklam tabelasıyla kapattılar

Samsun'da Atatürk düşmanlığı Büyükşehir Belediyesi'nin sinsi girişimi ile yeni bir boyut kazandı. Onur Anıtı’nın yıkılmak istendiği Samsun’da, bu kez de İlkadım Anıtı önüne 20 metrelik reklam panosu konuldu. ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, “Anıtın aydınlatma lambaları da söküldü” dedi.
 

Samsun’da, 1981 yılında heykeltıraş Hakkı Atamulu tarafından Atatürk’ün doğumunun 100. yılı anısına yapılan İlkadım Anıtı, büyükşehir belediyesinin reklam panosu tarafından sansüre uğradı. Yurttaşlar, anıtın önünü kapatan reklam panosuna tepki gösterdi. 

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şube Başkanı Dr. Işık Özkefeli, Atatürk şehri olan Samsun’un, Onur Anıtı saldırısı sonrası Atatürk’ün manevi şahsiyetine yönelik ikinci bir hakarete tahammülü olmadığını belirterek “Anıtın bütün aydınlatma lambalarının da sökülmüş olduğunu üzülerek gördük. Atatürk’ün hemşerileri olarak, Milli Mücadele’nin simgesi İlkadım Anıtı’na gereken özenin gösterilerek, pırıl pırıl, herkesin göreceği bir ihtişama getirilmesini istiyoruz. Olayın takipçisi olacağız” diye konuştu. 

"DERHAL KALDIRILMALI"

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Samsun Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Suat Yıldız, “Kentin simgesi haline gelen İlkadım Anıtı’nın önüne duvar gibi çekilen reklam panolarının zaman kaybedilmeden, derhal kaldırılmasını istiyoruz” dedi. Yıldız, açıklamasında, “Büyükşehir belediyesinin reklam panosu yapılacak birçok yeri olmasına karşın İlkadım Anıtı’nın önüne yapılmasını manidar olarak değerlendiriyor, bu yapılan yanlıştan hemen dönülmesini istiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatmak için ilk adımını attığı, kurtuluşun ve kuruluşun şehri olan Samsun’daki seçilmiş yöneticilerin Atatürk’ün güvenine ve inancına layık olmaları gerektiği duyarlılık ve hassasiyet içerisinde olmalarını temenni ediyoruz” diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
SamsunAtatürk AnıtıOnur Anıtı
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