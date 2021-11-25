Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ayasofya Camii'nde tuğlaların arasında İbranice metinler çıktı

Geçtiğimiz yıl yeniden ibadete açılan tarihi Ayasofya Camisi'nde taşların arasından çıkan İbranice yazılar görenleri şaşkına çevirdi. Yazıların içeriği hakkında henüz bir bilgi yok

25 Kasım 2021 Perşembe 09:26
Ayasofya Camii'nde tuğlaların arasında İbranice metinler çıktı

Ayasofya Camii'nde tuğlaların arasında İbranice metinler çıktı

İstanbul'da Ayasofya Camii'nde bir mermer bloktaki taşın yerinden çıktığını fark eden cemaat, yetkililere haber verdi. Taşı yerine oturtmak için harekete geçen cemaat, taşın altında poşet içerisinde gizlenmiş ve parşömene İbranice yazılı kâğıtlarla farklı motiflerdeki çizimler buldu.

RULO HALİNDE 5 PARÇA YAZILI KAĞIT ÇIKTI

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre, 5 parça halinde rulo haline getirilmiş kağıtlar ve ilginç resimlerin yer aldığı parşömenler polis tarafından muhafaza altına alındı. Soruşturma başlatan savcılık, çıkan parçaların tarihi eser olup olmadığını belirlenmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden inceleme istedi.


İstanbul'un başyapıtları arasında yer alan ve Danıştay kararıyla geçen yıl 24 Temmuz'da ibadete açılan Ayasofya Camisi'nde sıra dışı bir olay yaşandı. Camideki mermer bir bölümde yer alan bir taşın yerinden çıktığını fark eden cemaat gördükleri karşısında şaşkına döndü.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Geçtiğimiz aylarda yaşanan anlarda, taşı yerine oturtmak isteyen cemaatten biri, taşın arkasında poşete sarılı halde parşömen olduğunu gördü. Şüpheli bulunan malzemelerle ilgili durum hemen Ayasofya Camisi'ndeki turizm polislerine bildirildi. Polis inceleme başlattı.

GİZEMLİ PARŞÖMENLER TAŞIN ARASINA GİZLENMİŞ

Poşet açıldığında içerisinde bulunan parşömenin üzerinde İbranice yazılar ve çizimler görüldü. Polisler, Ayasofya Camisi'nin içerisinde yaptığı incelemede duvarın altı kısmında yaklaşık 30 santimetre genişliğinde ve 10 santimetre uzunluğundaki bir taşın yerinden çıkarılarak gizemli parşömenlerin arkasına gizlendiğini ortaya çıkardı.

5 parça halinde rulo haline getirilen İbranice yazılı kâğıtlar ve ilginç resimlerin bulunduğu fotoğraflar polis tarafından muhafaza altına alınırken durum savcılığa aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, taşın ardından çıkanların tarihi eser olup olmadığının belirlenmesi ve yazılarda ne yazıldığının tespiti için İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğüne yazı yazdı. Bulunan yazılarla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
AyasofyaIbraniceYazılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 aydır maaş alamayan işçiler | Maaşımıza çökmeyin
6 aydır maaş alamayan işçiler | Maaşımıza çökmeyin
Bugün hava nasıl olacak | Meteoroloji'den 31 il için uyarı
Bugün hava nasıl olacak | Meteoroloji'den 31 il için uyarı
İstanbul ve Ankara'da protestolara, polis müdahale etti
İstanbul ve Ankara'da protestolara, polis müdahale etti
COP26 İklim Zirvesi | Sınırlı Bir İlerleme
COP26 İklim Zirvesi | Sınırlı Bir İlerleme
Son dakika | Erzurum Köprüköy'de deprem 4.8
Son dakika | Erzurum Köprüköy'de deprem 4.8
Alanya'da 4.0'lık deprem korkuttu
Alanya'da 4.0'lık deprem korkuttu
Gazeteci Erol Yabasun'un acı günü | Oğlu vefat etti
Gazeteci Erol Yabasun'un acı günü | Oğlu vefat etti
Boji'ye çirkin kumpas | Kumpas'ın yeni hedefi Boji oldu
Boji'ye çirkin kumpas | Kumpas'ın yeni hedefi Boji oldu
Şebinkarahisar Altın Madeni ocağında siyanür skandalı
Şebinkarahisar Altın Madeni ocağında siyanür skandalı
Tokat Niksar'da deprem oldu
Tokat Niksar'da deprem oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim