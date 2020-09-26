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AYM, Boğaz'da mağduriyeti iptal etti

AYM "İmar Barışı" yasası  kapsamında Boğaziçi öngörünümde kalan binalarla ilgili Yapı Kayıt Belge’lerinin iptal edilmesi yönünde karar vererek binlerce vatandaşın daha fazla mağdur olmasına engel oldu.

26 Eylül 2020 Cumartesi 18:38
AYM, Boğaz'da mağduriyeti iptal etti

AYM, Boğaz'da mağduriyeti iptal etti

Anayasa Mahkemesi, 2019 yerel seçimlerinin hemen öncesinde altyapısı hazırlanmadan, mevcutta bulunan birçok kanunla çelişerek hazırlanan “İmar Barışı” yasası  kapsamında Boğaziçi öngörünümde kalan binalarla ilgili Yapı Kayıt Belge’lerinin iptal edilmesi yönünde karar vererek binlerce vatandaşın daha fazla mağdur olmasına engel oldu.

Boğaz’da “İmar Barışı”nın altı boş uyarımıza itibar edilmedi

Sarıyer'de imar barışından yararlanmış birçok vatandaş SİT alanında kalmasından dolayı kendi tapulu arsasındaki binalarına kat mülkiyeti veya cins değişikliği kuramadığı gibi binalarının yıkılması ve adliyelerde yargılanmaları ile karşı karşıyadır. Çünkü devletin çıkardığı yasanın diğer yasalarla çelişkili olduğu çok açıktır. Haziran ayında çıkan “İmar Barışı” yasasının eksiklerine ilişkin yaptığımız uyarılar sonrası eylül ayında bazı düzenlemeler yapılmış fakat Boğaz ile ilgili  kısmında düzenleme yapılmamıştır.

İmar Barışı, 2960 ve 2863 Sayılı Kanunlarla Çelişiyor

İmar Barışı yasasından, özellikle 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamında DOĞAL SİT alanlarında kalan yapılar İmar Kanunu’na eklenen Geçici 16. Maddesinden yararlanamamaktadırlar.

Boğaziçi Alanı geri görünüm ve etkilenme bölgeleri ile doğal sit alanlarında birçok vatandaş çıkan kanuna göre başvurularını yapıp devlete paralarını ödeyerek 1. aşamada Yapı Kayıt Belgelerini almışlar, ancak 2. aşama olan kat mülkiyeti veya tapuda cins değişikliğini yapamamışlardır.

Yapı kayıt belgesi alan vatandaş kat mülkiyeti kurmak için Kadastro Müdürlüğüne başvurduğunda, 2019 yılında çıkan genelge kapsamında SİT alanlarında kat mülkiyeti veya cins değişikliği yapabilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden uygun görüş istenmiştir. Ya da aldığı Yapı Kayıt Belgesinin adres, parsel numarası gibi düzeltme yapmak üzere yaptığı başvuru neticesinde; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü SİT alanlarında yapılan imar barışı kapsamına giren binalara ait alınmış Yapı Kayıt Belgelerinin yeterli bir belge olmadığını belirterek konuyu Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonuna havale etmiştir.

Komisyonlar da aldığı birçok kararda SİT Alanlarında imar barışına giren yapıları 2863 sayılı yasaya göre izinsiz uygulama kabul ederek cins değişikliğine olumlu görüş vermediği gibi bazılarının Yapı Kayıt Belgelerini iptal edildiği, geçmişte yapılan binalarla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulundukları gibi Belediye tarafından 3194 sayılı İmar Kanunun 32. ve 42. maddelerine göre işlem yapılmasını isteyen birçok yazı belediyemize gönderilmiştir.

Belediyemize Yıkım Kararları geliyor

Yasaya güvenerek parasını ödeyip Yapı Kayıt Belgesi almış vatandaşların 2. aşamada kadastroda işleme devam etmesi, adres ve parsel numarası düzeltmesi yapılması gibi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurması halinde yaptıkları binaların sadece SİT alanında kalması gerekçe gösterilerek yapı kayıt belgeleri iptal edildiği, Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğu, binalarının yıkılması için gerekli işlemlerin Belediye tarafından yapılmasına yönelik birçok yazının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilmiştir.
 

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AYMSarıyer
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