Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev | Askerlerimiz Ermeni askerlerini it kovalar gibi...

#Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev | Ermeni askerlerini it gibi kovaladık



Toprakları 30 yıldır işgal altında tutulan Azerbaycan Ordusu, Karabağ'da başlattığı harekat 6'ncı güne girerken, bugün 9 yerleşim birimi ile birlikte Cebrail şehri de Ermeni işgalinden kurtarıldı.

Gence'ye misket bombalarıyla sabah erken saatlerinde saldıran Ermenistan, Akşam saatlerinde Karabağ'da ağır kayıplar vererek geri çekilmeye başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, akşam saatlerinde halka hitaben yaptığı konuşmada Gence'ye düzenlenen füzeli saldırının insanlık suçu olduğunu belirterek şunları söyledi;

"Ben bunları daha önce uyardım, Karabağ Ermeni toprağıdır. Nokta diyen bir yönetim var. AGİT Minsk grubu 30 yıldır süren görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Bugün şanlı ordumuz Ermeni güçlerini önüne kattı, it gibi kovalıyor, daha da kovalayacak.

Karabağ'ı Ermenistan toprağı olarak gören biriyle konuşacak bir şeyimiz yok. Karabağ Azerbaycan toprağıdır dedirtene kadar harekatımız devam edecek. Ki bunu diyecekler.

Şimdi dünya liderlerinin ayaklarına kapanarak yardım dileyen bir Ermenistan liderliği var. Ne zaman bunlarla başbaşa kalsak bütün dünyayı ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Yine öyle yapıyorlar"

MÜJDEYİ ALİYEV VERDİ



Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki çatışmaların 8. gününde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail kentinin ve birkaç köyünün işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Azerbaycan ordusu Cebrail şehrini ve bölgedeki birkaç köyü kurtardı. Aşk olsun Azerbaycan ordusuna! Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'ın Cebrail kentinin de işgalden kurtarıldığını açıkladı. MSB'nin paylaşımında bilginin Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alındığı belirtilerek, "Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı" denildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan ordusunun saldırılarında, sözde Karabağ Cumhuriyetinin Başkanı Araik Arutunyan ağır yaralandığını ifade etti.

Azerbaycan Başsavcılığı, şu ana kadar Ermenistan'ın saldırılarında 24 sivilin hayatını kaybettiğini, 111 sivilin de yaralandığını duyurdu.

Azerbaycan ordusu dün Madagiz'de Azerbaycan bayrağını göndere çekmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Madagiz'in adının yeniden Sugovuşan olarak değiştirildiğini söylemişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Terter yöresine bağlı Sugovushan ve Taliş yerleşimlerinin, Fizuli yöresine bağlı Aşağı Abdurrahmanly köyü ve Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey, ve Cebrayil bölgesinin Guyjag köylerinin işgalden kurtarıldığını açıkladı.