Azerbaycan'da son durum | Ermeni katiller yine sivilleri hedef aldı

Terör devleti Ermenistan, 2'nci kez ilan edilen insani ateşkesi sivil hedefleri vurarak ihlal ediyor. Ateşkes kararının üstünden 24 saat geçmeden defalarca ağır silahlarla saldıran Ermeni askerelri bir fabrikayı hedef aldı. Ermenistan saldırısını HaberGlobal ekibinden Ela Sezen ile Kameraman Varol Biçer, sıcak anları izleyenlere sunarken büyük tehlike atlattı.

Muz devleti haline gelen Ermenistan, kendi attığı imzanın mürekkebi kurumadan anlaşmalarına uymayan sözüne güvenilmez ülke haline geldi. Üstelik caniyane yöntemlere başvurmaktan çekinmeyen terör devletin Ermenistan gün içinde Terter'i iki kez topçu ateşi ile vurdu.

Azerbaycan Başsavcılığının yazılı açıklamasında, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Terter ve Ağcabedi kentlerine bağlı köylere yoğun topçu atışlarıyla saldırılar düzenlediği ifade edildi.

Azerbaycan, terörist devlet Ermenistan'ın ilan edilen insani ateşkese rağmen ağır silahlarla saldırılarını sürdürüyor. Terter şehrinde bir pamuk işleme fabrikasını hedef alan Ermeni katillerin saldırısında can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ermenistan ordusunun Terter'in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldığı bildirildi. Yetkililer, Ermeni güçlerinin pamuk fabrikasına 7 adet top mermisiyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. İtfaiye ekiplerinin yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya sevk edildiği ifade edildi.

Ermenistan'ın Ağcabedi kentine bağlı Yukarı Kıyameddinli ve Karahanlı köylerini de obüs ve ağır top atışlarıyla vurduğu, 7.5 ton ağırlığında SCUD füzesiyle gerçekleştirilen kalleş saldırıda 25 evde ciddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

Ermenistan'ın, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda bir sivil yaralandı, 25 ev ciddi hasar gördü.

Ermenistan Terter'de fabrika vurdu. Roketin isabet ettiği fabrikada yangın çıktı. Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan ile yaptığı ikinci ateşkesi de ihlal ettiği belirtildi. Açıklamada, Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı, 7.5 tonluk SCUD füzesiyle 25 evin ciddi hasar gördüğü bildirildi