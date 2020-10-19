Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Azerbaycan'da son durum | Ermeni katiller yine sivilleri hedef aldı

Ateşkes kararının üstünden 24 saat geçmeden defalarca ağır silahlarla saldıran Ermeni askerelri bir fabrikayı hedef aldı.

19 Ekim 2020 Pazartesi 15:06
Azerbaycan'da son durum | Ermeni katiller yine sivilleri hedef aldı

Azerbaycan'da son durum | Ermeni katiller yine sivilleri hedef aldı

Terör devleti Ermenistan, 2'nci kez ilan edilen insani ateşkesi sivil hedefleri vurarak ihlal ediyor. Ateşkes kararının üstünden 24 saat geçmeden defalarca ağır silahlarla saldıran Ermeni askerelri bir fabrikayı hedef aldı. Ermenistan saldırısını HaberGlobal ekibinden Ela Sezen ile Kameraman Varol Biçer, sıcak anları izleyenlere sunarken büyük tehlike atlattı. 

Muz devleti haline gelen Ermenistan, kendi attığı imzanın mürekkebi kurumadan anlaşmalarına uymayan sözüne güvenilmez ülke haline geldi. Üstelik caniyane yöntemlere başvurmaktan çekinmeyen terör devletin Ermenistan gün içinde Terter'i iki kez topçu ateşi ile vurdu. 
Azerbaycan Başsavcılığının yazılı açıklamasında, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Terter ve Ağcabedi kentlerine bağlı köylere yoğun topçu atışlarıyla saldırılar düzenlediği ifade edildi.


Azerbaycan, terörist devlet Ermenistan'ın ilan edilen insani ateşkese rağmen ağır silahlarla saldırılarını sürdürüyor. Terter şehrinde bir pamuk işleme fabrikasını hedef alan Ermeni katillerin saldırısında can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ermenistan ordusunun Terter'in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldığı bildirildi. Yetkililer, Ermeni güçlerinin pamuk fabrikasına 7 adet top mermisiyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. İtfaiye ekiplerinin yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya sevk edildiği ifade edildi.

Ermenistan'ın Ağcabedi kentine bağlı Yukarı Kıyameddinli ve Karahanlı köylerini de obüs ve ağır top atışlarıyla vurduğu, 7.5 ton ağırlığında SCUD füzesiyle gerçekleştirilen kalleş saldırıda 25 evde ciddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

Ermenistan'ın, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda bir sivil yaralandı, 25 ev ciddi hasar gördü.

Ermenistan Terter'de fabrika vurdu. Roketin isabet ettiği fabrikada yangın çıktı. Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan ile yaptığı ikinci ateşkesi de ihlal ettiği belirtildi. Açıklamada, Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı, 7.5 tonluk SCUD füzesiyle 25 evin ciddi hasar gördüğü bildirildi

Azerbaycan'da son durum | Kızılay kardeşinin yardımına koştu
Azerbaycan'da son durum | Kızılay kardeşinin yardımına koştu
Ermeni ordusunda isyan başladı | Toplu firarlar yaşanıyor
Ermeni ordusunda isyan başladı | Toplu firarlar yaşanıyor
Azerbaycan'da son durum | Füzuli kenti ve 7 köy Ermeni işgalinden kurtarıldı
Azerbaycan'da son durum | Füzuli kenti ve 7 köy Ermeni işgalinden kurtarıldı
Ermenistan savaş suçu işliyor | Misket bombasından sonra...
Ermenistan savaş suçu işliyor | Misket bombasından sonra...
Azerbaycan'da son durum | 8 köy daha işgalden kurtarıldı
Azerbaycan'da son durum | 8 köy daha işgalden kurtarıldı
Aliyev | Sarhoş Paşinyan, hesabını cephede ödüyor
Aliyev | Sarhoş Paşinyan, hesabını cephede ödüyor
Sürgün'deki Doğu Türkistan'dan Azerbaycan'a destek
Sürgün'deki Doğu Türkistan'dan Azerbaycan'a destek
Moskova'da Karabağ pazarlığı | 11 saatlik görüşme işgali bitirecek mi?
Moskova'da Karabağ pazarlığı | 11 saatlik görüşme işgali bitirecek mi?
Son Güncelleme: 19.10.2020 15:14
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ermeni askerleri çatışmayı bırakıyor | Emir komuta çöktü
Ermeni askerleri çatışmayı bırakıyor | Emir komuta çöktü
Azerbaycan'da son durum | Kızılay kardeşinin yardımına koştu
Azerbaycan'da son durum | Kızılay kardeşinin yardımına koştu
Gazeteci Yazar Bekir Coşkun Hayatını Kaybetti
Gazeteci Yazar Bekir Coşkun Hayatını Kaybetti
Meteoroloji 10 ili yağmur ve sel baskını için uyardı
Meteoroloji 10 ili yağmur ve sel baskını için uyardı
Denizli Valisi, dükkanını kapattığı dönerciden özür diledi
Denizli Valisi, dükkanını kapattığı dönerciden özür diledi
Gence'den yürek yakan görüntüler | Utan dünya utan
Gence'den yürek yakan görüntüler | Utan dünya utan
Azerbaycan'da son durum | Füzuli kenti ve 7 köy Ermeni işgalinden kurtarıldı
Azerbaycan'da son durum | Füzuli kenti ve 7 köy Ermeni işgalinden kurtarıldı
İstanbul yavaşladı | Trafikte zaman kaybı 6 gün
İstanbul yavaşladı | Trafikte zaman kaybı 6 gün
Görünmeyen Yunan denizaltılarının vesikalık fotoğrafları çekildi
Görünmeyen Yunan denizaltılarının vesikalık fotoğrafları çekildi
Aliyev | Sarhoş Paşinyan, hesabını cephede ödüyor
Aliyev | Sarhoş Paşinyan, hesabını cephede ödüyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim