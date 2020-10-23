Azerbaycan'da son durum | İran sınırı Ermeniler'den temizlendi





Ermenistan ordusu ve müttefiki teröristler tarafından 30 işgal altında tutulan topraklar üzerinde devam eden harekatın son bölümünde, işgalci güçlerle İran bağı tamamen kesildi. Yıllardır Karabağ'daki işgalci teröristlere İran üzerinden sağlanan ikmal yolları tamamen kapatılırken, operasyonun sürdürülüdüğü bölgelerde çok sayıda zırhlı ve askeri araç imha edildi.



Ermenistan tarafından işgal edilen bölgeler kurtarılmaya devam ediyor. İlham Aliyev, Füzuli, Cebrail ve Zengilan kentlerinde 21 yerleşim yerinin işgalden kurtarıldığını açıkladı ve, "İran sınırı tamamen Azerbaycan'ın kontrolüne geçti" dedi.

’a bağlıkasabasının Ermeni işgalinden kurtarılmasıyla Azerbaycan-İran devlet sınırında tam kontrolün sağlandığını duyurdu.



Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki topraklarına yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde sürerken, işgal altındaki bölgeler kurtarılmaya devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Zengilan’a bağlı Ağbend kasabasının Ermeni işgalinden kurtarılmasıyla Azerbaycan-İran devlet sınırında tam kontrolün sağlandığını duyurdu. Aliyev, “Ağbend kasabasının kurtarılmasıyla Azerbaycan-İran devlet sınırında tam kontrol sağlandı. Azerbaycan ve İran halkını bu vesileyle kutluyorum. Muzaffer Azerbaycan Ordusuna sevgiler!” dedi.

Aliyev, ayrıca Ağbend kasabasında Azerbaycan bayrağını dalgalanmasına ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Aliyev’e rapor veren asker, “Sayın Başkomutan, Zengilan’ın Ağbend sınır bölgesi işgalden kurtarılmıştır. Şu anda Azerbaycan bayrağı burada dalgalanmaktadır. Bununla Azerbaycan-İran sınırının 132 kilometrelik kısmı işgalden kurtarılmıştır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan, Karabağ Azerbaycan'dır” ifadelerini kullandı.

