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Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışanlar yakalandı

Dışileri Bakanı Çavuşoğlu'nun Suriyeli mevkidaşı ile 10 ay önce yaptığı ayaküstü konuşmayı açıklamasının ardından, Azez'de Türk bayrağını çalışan Suriyli alçak yakalandı.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 17:09
Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışanlar yakalandı

Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışanlar yakalandı


Türkiye karşıtı gösteriler sırasında Suriye'nin Türkiye sınır kesiminde düzenlenen protesto gösterilerinde Türk bayrağını yakanların yakalandığı açıklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TSK korumasındaki Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışan kişilerin yakalandığını duyurdu.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) korumasındaki Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışanların görüntüleri gündem olmuş ve tepki toplamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayrağı yakma girişiminde bulunanların yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı. Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmaları devam ediyor."

Son Güncelleme: 13.08.2022 17:11
Anahtar Kelimeler:
AzezBayrakSuriyeProtesto
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