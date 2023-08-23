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Balık Göç Yolu İzlmeme Projesi Sarıyer'de tanıtıldı

Balıkçılığın önemli merkezlerinden biri olan Sarıyer’de balık göç yollarının takibini kapsayan proje tanıtıldı. 

23 Ağustos 2023 Çarşamba 10:20
Balık Göç Yolu İzlmeme Projesi Sarıyer'de tanıtıldı

Balık Göç Yolu İzlmeme Projesi Sarıyer'de tanıtıldı



Sarıyer Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı ve Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından düzenlenen toplantıya projenin en önemli adımını oluşturan Sarıyerli balıkçılar katıldı. Toplantıda konuşma Prof. Dr. Altan Lök ve Doç. Dr. Aytaç Özgül, projeyi kapsayan akustik alıcıların yerleştirileceği noktaları balıkçılarla birlikte belirledi.

Avrupa Denizlerindeki Sucul Canlıların İzlenmesi İçin Stratejik Altyapıların Geliştirilmesi (STRAITS) projesinin tanıtım toplantısında konuşma yapan Prof. Dr. Altan Lök, bunun bilimsel bir altyapı projesi olduğunun altını çizerek şunları söyledi, “Balık sınır dinlemiyor. Diğer ülkelerle işbirliği yapamazsak balığın göç yollarını izleyemeyiz. Büyük ölçekli projeler yönetmek zorundayız.  Avrupa Denizlerindeki Sucul Canlıların İzlenmesi İçin Stratejik Altyapıların Geliştirilmesi (STRAITS) projesini 10 partner ve 7 ülke olarak yürüteceğiz.

Proje; Kuzey Kanalı, Danimarka Boğazları, Cebelitarık Boğazı, Akdeniz, Türk boğazlarını ve Karadeniz’i kapsıyor. Balıkçılığı yönetmek ve balıkçı arkadaşlara bilgi aktarmak için bu göç yollarının takibi büyük öneme sahiptir. Ayrıca bilimsel veriler sayesinde ülke menfaatlerini de korumaya çalışıyoruz. Göç yollarının yanı sıra balıkların davranış modellerini de tespit edebileceğiz” dedi.

FENERLER VE KAVAKLAR BÖLGESİ CİHAZI YERLEŞTİRMEK İÇİN UYGUN

Projenin Avrupa’daki araştırıcılar arasındaki işbirliğinin arttırılması ve daha geniş kapsamda bilimsel çalışmalar yapılmasını hedeflediğini belirten Doç. Dr. Aytaç Özgül, projenin 2023-2027 yılları arasında yürütüleceğini belirtti. Özgül, “Ege Üniversitesi’nin yürütücülüğünü üstlendiği Türkiye’deki bilimsel çalışmalar da Türk Boğazlar Sistemi’nde Edremit Körfezi’nden başlayarak kuzeye doğru sırasıyla Saros Körfezi, Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi’nin Avrupa ve Asya kıyıları, İstanbul Boğazı, Batı Karadeniz’in Avrupa ve Asya kıyılarına akustik alıcıları yerleştirerek çalışacağız.

Aynı zamanda Çanakkale Boğazı’nda yunusların sayılarını tespit etmek içinde pasif akustik izleme sistemi kuracağız. Yaklaşık 6 ayda hazırlık sürecimizi oluşturduk.  Cihazları koyacağımız noktaları ve balıkları tespit edebileceğimiz bölgeleri konuşmak için balıkçılarımızla bir araya geliyoruz. Çünkü bu cihazların balıkçılarımıza zarar vermemesi gerekiyor. İstanbul Boğazı’nda çok fazla trafik olduğu için özellikle Karadeniz’e kıyısı olduğu fenerler ve kavaklar bölgesine cihazı yerleştirmenin uygun olduğunu düşündük” şeklinde konuştu.

Projenin tanıtımı için yapılan konuşmaların ardından Lök ve Özgül, toplantıya katılan balıkçılarla fikir alışverişi yaparken, 25 akustik alıcı cihazının yerleştirilmesi için uygun olan noktaları birlikte belirlediler.

Son Güncelleme: 23.08.2023 10:37
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Balık Göz YoluSarıyerSarıyer BelediyesiSarıyerli Balıkçılar
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