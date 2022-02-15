Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı



Libya’da şehit olan MİT mensubunın adının açıklanmasıyla ilgili haberler nedeniyle yargılanan 5 gazeteciye verilen hapis cezası kararları onanmıştı. Silivri Cezaevi'ne götürülen Barış Pehlivan ve gazeteci Murat Ağırel serbest bırakıldı.Manisa E-Tipi Cezaevi'ne görütüler Hülya Kılınç ise sabah saatlerinde tahliye edilecek. Kılınç'ın Ahlak Polisi tarafından cezaevine götürülmesine ise tepkilere neden oldu.

Bu arada Barış Pehlivan ve Murat Ağırel'in Silivri Cezaevi çıkışı yerine 10 KM uzaklıkta bir sosyal tesiste salıverildiği ortaya çıktı.

GÜN BOYU NELER OLDU

Libya’da şehit olan MİT mensuplarına ilişkin haberleri nedeniyle aldıkları hapis cezalarının onanmasının ardından teslim olan gazeteciler Murat Ağırel ile Barış Pehlivan, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan'ın Avukatı Hüseyin Ersöz sosyal medya hesabından tutuklu gazetecilerin mesajını paylaştı.

Ersöz paylaşımına, "Gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’den sizlere mesaj var. Her ikisi de iyiler ve birlikte Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A3 Blok 4 Nolu koğuşta kalıyorlar. Cezaevi İdaresi, Açık Ceza İnfaz Kurumu’na sevkleri için gerekli işlemleri başlattı. Özgürlük çok yakın umarım" notunu düştü.

Gazeteci Murat Ağırel ve gazetemiz yazarı Barış Pehlivan'ın mesajları şu şekilde:

"Çok iyiyim. Moralim yüksek. Olması gerektiği gibi iyi niyetli ve hukuki bir tavırla karşılaştık. Lakin bir dakika dahi içeride kalmamamız gerekiyor. Yasalar bunu emrediyor. Çok kısa bir zamanda özgürlüğümüze kavuşacağımızı ve dışarıda yazmaya, konuşmaya devam edeceğimizi inanıyorum. Destek veren, selam gönderen tüm dostlara sevgilerimle.

Barış PEHLİVAN"

"Değerli Dostlarım,

Hiç merak etmeyin, ben gayet iyiyim. Bu süreç de geçecek. Bizler gazeteciler olarak fakir fukaranın hakkını savunmaya devam edeceğiz. Sizlerden ricam asla unutmayın, susmayın, korkmayın, alışmayın. Bu karanlıkta mutlaka aydınlığa çıkacak