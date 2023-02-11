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Barja Patladı yalanına inanmayın | Deprem bölgesinde yağmacı tuzağı

Hatay'da halk arasında yayılan 'Baraj patladı, kaçın' yalanının yağmacı alçaklar tarafından üretildiği ortaya çıktı. Güvenlik güçleri vatandaşları uyararak güçlükle sakinleştirdi.

11 Şubat 2023 Cumartesi 02:57
Barja Patladı yalanına inanmayın | Deprem bölgesinde yağmacı tuzağı

Barja Patladı yalanına sakın inanmayın | Deprem bölgesinde yağmacı tuzağı



Türkiye bir yandan deprem felaketinin yaşandığı bölgede enkaz altından can kurtarmaya çalışırken diğer yandan Hatay ve çevresinde öbeklenen yağmacılarla mücadele ediyor. 

Yüzlerce yağma ve hırsızlık ihbarının ardından Hatay ve çevresinde güvenlik güçleri önlemlerini artırdı. Hatay şehir merkezi ile yağma ve hırsızlık olaylarının yoğunlaştığı ilçelerde Mersin, Adana, Karaman gibi illerden takviye asker ve polis timleri göreve başladı. 

Jandarma ve Polis ekipleri yağma ve hırsızlık olaylarına karışanların video görüntülerinden kimliğini belirlediği yüzden fazla kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların yakalanma görüntüleri sırasında Suriyeli olduğu iddia edilen bir grup ile güvenlik güçleri arasındaki silahlı çatışma görüntüleri sosyal medyada infiale neden oldu.

Öğle saatlerinden itibaren bir barajda deprem sırasında çatlak oluştuğu iddiaları akşam saatlerinde kulaktan kulağa yayıldı. Yağmacı hırsızların ürettiği yalan akşam ilerleyen saatlerde, enkaza dönen evlerinin önünde çadırlar kurarak bekleyen vatandaşlar özellikle de çocuklar arasında paniğe neden oldu.

Gelen ilk görüntülerde askerler vatandaşları sakinleştirirken "Bu yağmacıların uydurduğu bir yalan, sakın inanmayın. Eşyalarınızı çalmak, bulunduğunuz yerden sizi uzaklaştırmak istenen bir tuzak" diyerek sakinleştirdir. 

Bu arada gündüz saatlerinde HaberTürk ve Halk TV ekranlarında bu konuda çıkan iddialar uzmanlar tarafından yalanlanmış, baraj gövdelerinde oluşan çatlaklar nedeniyle su tahliyesi yapılarak önlem alıhndığı duyurulmuştu.

Hatay ve çevresinde gece geç saatlerinde vatandaşlar el fenerleriyle enkazlarda dolaşan şüpheli şahısları belirleyerek güvenlik güçlerine haber verirken çok sayıda gönüllü de hırsızlık ve yağma olayına karşı sokaklarda nöbet tutmaya başladı.
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