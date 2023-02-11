Barja Patladı yalanına inanmayın | Deprem bölgesinde yağmacı tuzağı

Barja Patladı yalanına sakın inanmayın | Deprem bölgesinde yağmacı tuzağı





Türkiye bir yandan deprem felaketinin yaşandığı bölgede enkaz altından can kurtarmaya çalışırken diğer yandan Hatay ve çevresinde öbeklenen yağmacılarla mücadele ediyor.



Hatay'da hırsızlık yapabilmek için "Baraj patladı" diyerek vatandaşları panikle şehir dışına kaçırmaya çalışıyorlar.

İDDİALAR ASILSIZDIR. pic.twitter.com/9qv2PQebou — Batuhan Çolak (@batuhancolak33) February 10, 2023

Yüzlerce yağma ve hırsızlık ihbarının ardından Hatay ve çevresinde güvenlik güçleri önlemlerini artırdı. Hatay şehir merkezi ile yağma ve hırsızlık olaylarının yoğunlaştığı ilçelerde Mersin, Adana, Karaman gibi illerden takviye asker ve polis timleri göreve başladı.

Jandarma ve Polis ekipleri yağma ve hırsızlık olaylarına karışanların video görüntülerinden kimliğini belirlediği yüzden fazla kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların yakalanma görüntüleri sırasında Suriyeli olduğu iddia edilen bir grup ile güvenlik güçleri arasındaki silahlı çatışma görüntüleri sosyal medyada infiale neden oldu.

Öğle saatlerinden itibaren bir barajda deprem sırasında çatlak oluştuğu iddiaları akşam saatlerinde kulaktan kulağa yayıldı. Yağmacı hırsızların ürettiği yalan akşam ilerleyen saatlerde, enkaza dönen evlerinin önünde çadırlar kurarak bekleyen vatandaşlar özellikle de çocuklar arasında paniğe neden oldu.

Gelen ilk görüntülerde askerler vatandaşları sakinleştirirken "Bu yağmacıların uydurduğu bir yalan, sakın inanmayın. Eşyalarınızı çalmak, bulunduğunuz yerden sizi uzaklaştırmak istenen bir tuzak" diyerek sakinleştirdir.

Bu arada gündüz saatlerinde HaberTürk ve Halk TV ekranlarında bu konuda çıkan iddialar uzmanlar tarafından yalanlanmış, baraj gövdelerinde oluşan çatlaklar nedeniyle su tahliyesi yapılarak önlem alıhndığı duyurulmuştu.

Hatay ve çevresinde gece geç saatlerinde vatandaşlar el fenerleriyle enkazlarda dolaşan şüpheli şahısları belirleyerek güvenlik güçlerine haber verirken çok sayıda gönüllü de hırsızlık ve yağma olayına karşı sokaklarda nöbet tutmaya başladı.

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