Başakşehir Belediyesi'nde skandal | O memur görevden alındı



Türkiye'de hızla artan yoksulluk, AKP iktidarları ile kalıcı hale gelirken, AKP'li Başakşehir Belediyesi'nin bir çalışanı, yardıma muhtaç vatandaşlarla dalga geçen, Atatürk'ün Gençliğe Hitabe metnini alaya alan görüntüler büyük tepkiye neden oldu.



Koronavirüs salgını ile birlikte yüz binlerce kişi işsiz kalırken, yerel yönetimlerin sosyal desteğinden faydalanmak isteyenler AKP'li Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan bir personelin alaycı videosu ile sarsıldı. Yardıma muhtaç yurttaşlarla dalga geçtiği videosu ortaya çıkan Fatma Yüksel isimli çalışanın işine son verilirken, sosyal medyada tepkiler durmak bilmedi.

AKP'li Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan bir personelin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, yardıma muhtaç yurttaşlar ile dalga geçtiği video ortaya çıktı.

Sosyal medyada büyük tepki çeken video, kadın personelin gülerek "Bismillahirrahmanirrahim" demesiyle başlıyor. Ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Gençliğe Hitabe metnini değiştirerek, "Ey Türk gençliği, naber?" diyerek dalga geçtiği görülüyor.

Personel daha sonra gülerek konuşmasına devam ediyor ve yardıma muhtaç yurttaşlara yapılan yardımlarla alay ediyor.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Belediyeden yapılan açıklamada, Fatma Yüksel isimli çalışanın işine son verildiği belirtildi.

Başakşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde görevli personel Fatma Yüksel’in sosyal medya üzerinden yayınlanan, iş ahlakı ve iyi niyetle bağdaşmayan söylemleri sebebiyle iş akdine son verildi.

Personelin alınan savunması ve yapılan araştırmanın ardından personelin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü tespit edildi. Bu üzücü olayın personelin içinde bulunduğu psikolojik durumu istismar ederek organize edildiği anlaşılmıştır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı kasten aşağılayan bu organize plana karışanlar hakkında ilgili adli mercilerenden bilgi alınarak hukuki süreç başlatılmıştır. Videoda metin okuyan, okunan metni okuyanın eline tutuşturan, videoyu çeken ve sosyal medyada bazı hesaplarla birlikte yerel haber sitelerine servis eden personeller hakkında kurum içi soruşturma başlatılmış, hepsinin işine son verilmiştir. Bu suça iştirak eden personeller hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur."