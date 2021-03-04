Bitlis'ten acı haber | Şehit sayımız 11'e yükseldi



Türkiye, Bitlis'in Tatvan ilçesi yakınlarında Nemrut Dağı eteklerine düşen askeri helikopterde can veren 11 askeri için ağlıyor. İlk kaza anında 9 olarak duyrulan şehit sayısı, ilerleyen saatlerde 11'e yükseldi. Halen yaralı 2 askerimizin tedavisi sürüyor. 1996'dan bu yana görev yapan Cougar helikopterlerinin ülkemizde daha önce karıştığı 3 kazada 28 asker şehit olmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 11 asker şehit oldu.

Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildi. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Helikopterde bulunan askerlerden 9'u şehit olmuş, 4’ü ise yaralanmıştı. Bakanlıktan yapılan son açıklamada şehit askerlerin sayısının 11’e yükseldiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında “Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasında yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan biri daha hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 11'e yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Şehit olan askerlerden birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

Bitlis Tatvan’da yaşanan helikopter kazası ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan ilk açıklamanın tam metni ise şöyleydi:

"Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiştir. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır.

Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9’unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir.

Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz."

AMASYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün (45) acı haberi, memleketi Amasya'ya ulaştı.

Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün, Amasya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Gül’ün acı haberi, memleketi Amasya'nın merkeze bağlı Doğantepe köyündeki ailesine ulaştı. Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşmesi sonucu şehit olan 11 askerden Astsubay Şükrü Karadirek’in Afyonkarahisar’daki baba evi yasa büründü. Şehit Karadirek’in yaklaşık bir buçuk yıl önce evlendiği ve 3 aylık bir oğlu olduğu öğrenildi.

AFYON ŞEHİDİNİ BEKLİYOR

Bingöl'den, Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere 13.35'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı AS 532 Cougar tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Kazada şehit askerlerden Afyonkarahisarlı Şükrü Karadirek'in Uydukent semtindeki baba evine ateş düştü. Şehidin acı haberini asker ve sivillerden oluşan heyet, anne Şerife, baba İbrahim ve şehidin eşi Elif Karadirek'e verdi. Şehit haberinin gelmesinin ardından şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehit evine ayrıca yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı 112 ambulansı da gönderildi.

OĞLUNUN 40'NIN ÇIKTIĞINI SEVİNÇLE DUYURDU

Şehit Karadirek'in eşi Elif Karadirek ile yaklaşık 1,5 yıl önce evlendiği ve yaklaşık 3 ay önce baba olduğu öğrenildi. Oğlunun 40'nın çıktığını ise şehit Karadirek'in sosyal medyadan büyük bir sevinçle paylaştığı gözlendi. Şehidin cenaze töreninin yer ve zamanının yarın belli olacağı öğrenildi.

