Bodrum'da deprem, Bodrum Akyar 4.3 ile sallandı
Son dakika deprem, Türkiye doğu ve batı bölgelerindeki 4.0 üstündeki deprem hareketliliği sürüyor. Ege Bölgesi'nde bugün saat 21.14'te meydana gelen depremin merkez üssü Bodrum Akyar olarak açıklandı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre akşam saat 21.14'te meydana gelen deprem yer kabuğunun 10.2 KM derinliğinde oluştu.
Depremin yıkıcı bir etkisi bulunmuyor.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.03.17 21:18:06 36.9637 27.3780 19.1 -.- 3.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2020.03.17 21:14:32 36.9737 27.3350 10.2 -.- 4.3 4.1 AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) İlksel 2020.03.17 20:27:23 39.0847 27.8322 13.7 -.- 2.2 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.03.17 20:21:12 38.3202 38.8042 8.4 -.- 2.4 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.03.17 20:13:22 39.1458 27.9335 12.4 -.- 1.5 -.- YAYKIN-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.03.17 20:12:40 39.0978 27.7283 16.6 -.- 1.6 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.03.17 19:54:06 38.4927 39.4935 6.3 -.- 3.7 3.7 PLAJKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel 2020.03.17 19:23:36 38.2688 38.8700 14.7 -.- 1.5 -.- CENGELLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.03.17 19:17:44 38.5330 39.4920 5.8 -.- 2.3 -.- PLAJKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel 2020.03.17 19:10:42 38.4813 39.3062 12.8 -.- 1.9 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.03.17 19:05:08 39.2103 27.8950 5.0 -.- 2.0 -.- DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.03.17 18:03:02 39.1172 27.7855 11.0 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.03.17 17:36:30 38.2780 38.7832 2.0 -.- 3.3 3.3 KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel