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Bodrum'da deprem, Bodrum Akyar 4.3 ile sallandı

Ege Bölgesi'ndeki deprem hareketliliği devam ediyor. Muğla Bodrum ilçesi Akyarlar yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.

17 Mart 2020 Salı 21:41
Bodrum'da deprem, Bodrum Akyar 4.3 ile sallandı

Bodrum'da deprem, Bodrum Akyar 4.3 ile sallandı


Son dakika deprem, Türkiye doğu ve batı bölgelerindeki 4.0 üstündeki deprem hareketliliği sürüyor. Ege Bölgesi'nde bugün saat 21.14'te meydana gelen depremin merkez üssü Bodrum Akyar olarak açıklandı.


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre akşam saat 21.14'te meydana gelen deprem yer kabuğunun 10.2 KM derinliğinde oluştu.

Deprem Bodrum merkez başta olmak üzere kıyı şeridi boyunca geniş bir alanda hissedildi. 

Depremin yıkıcı bir etkisi bulunmuyor.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.03.17 21:18:06  36.9637   27.3780       19.1      -.-  3.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2020.03.17 21:14:32  36.9737   27.3350       10.2      -.-  4.3  4.1   AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)                           İlksel
2020.03.17 20:27:23  39.0847   27.8322       13.7      -.-  2.2  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.03.17 20:21:12  38.3202   38.8042        8.4      -.-  2.4  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2020.03.17 20:13:22  39.1458   27.9335       12.4      -.-  1.5  -.-   YAYKIN-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.03.17 20:12:40  39.0978   27.7283       16.6      -.-  1.6  -.-   BAKIR-KIRKAGAC (MANISA)                           İlksel
2020.03.17 19:54:06  38.4927   39.4935        6.3      -.-  3.7  3.7   PLAJKOY-MADEN (ELAZIG)                            İlksel
2020.03.17 19:23:36  38.2688   38.8700       14.7      -.-  1.5  -.-   CENGELLI-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2020.03.17 19:17:44  38.5330   39.4920        5.8      -.-  2.3  -.-   PLAJKOY-MADEN (ELAZIG)                            İlksel
2020.03.17 19:10:42  38.4813   39.3062       12.8      -.-  1.9  -.-   BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.03.17 19:05:08  39.2103   27.8950        5.0      -.-  2.0  -.-   DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)                          İlksel
2020.03.17 18:03:02  39.1172   27.7855       11.0      -.-  1.9  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.03.17 17:36:30  38.2780   38.7832        2.0      -.-  3.3  3.3   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
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Son Güncelleme: 17.03.2020 21:46
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