Bodrum'da deprem, Bodrum Akyar 4.3 ile sallandı



Son dakika deprem, Türkiye doğu ve batı bölgelerindeki 4.0 üstündeki deprem hareketliliği sürüyor. Ege Bölgesi'nde bugün saat 21.14'te meydana gelen depremin merkez üssü Bodrum Akyar olarak açıklandı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre akşam saat 21.14'te meydana gelen deprem yer kabuğunun 10.2 KM derinliğinde oluştu.

Deprem Bodrum merkez başta olmak üzere kıyı şeridi boyunca geniş bir alanda hissedildi.

Depremin yıkıcı bir etkisi bulunmuyor.