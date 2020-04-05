Bugün hava nasıl olacak | Fırtına ve yağmura dikkat





Son Meteorolojik tahminlere göre Türkiye'nin batı bölgeleri, kuzey kesimleri, Marmara Denizi, Akdeniz Bölgesi gün boyu olumsuz hava koşullarının etkisi altında kalırken, Marmara Denizi ile Akdeniz'de fırtınalı hava kendini hissettirecek. Sabah erken saatlerde İstanbul'da etkili olan yağmur ve fırtına yüzünden deniz seferleri yapılamıyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu(Malatya hariç)ile Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'un Avrupa Yakası ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli, Güney ve İç Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’de güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE GENELİNDE UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'un Avrupa yakası ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın; Akdeniz’de güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'un Avrupa Yakası ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Avrupa Yakasında yer yer kuvvetli

KIRKLARELİ °C, 9°C

Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Güney ve İç Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFYON °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 21°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 16°C

Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

°C, 16°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı, çok bulutlu ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 16°C

Parçalı, çok bulutlu ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batıdan başlayarak zamanla Malatya dışında kalan tüm bölgenin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

MALATYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de kuvvetli fırtına; Marmara ve Akdeniz’de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 (50-70 km/sa), gece saatlerinden itibaren 7 ila 9 (60-80 km/sa ); Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı 3,5 ila 4,0m yer yer 4,5m; Görüş: Orta, yağış anında zayıf.

MARMARA DENİZİ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-70 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 3,5 ila 4,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE DENİZİ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), kuzeyi 7 ila 9 (60-90 km/sa) kuvvetinde Dalga: 2,0 ila 3,0m, yer yer 4,0 m, Görüş: Orta, yağış anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 (50-70 km/sa), öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-70 km/sa), öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden itibaren doğusu güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.