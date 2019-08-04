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Bugün hava nasıl olacak? Hava sıcakları daha da artıyor

Türkiye sıcak hava sisteminin etkisi altında. Marmara Bölgesi'nin Kuzey Doğusu ile Karadeniz Bölgesi'nde lokal yağmurlu hava etkili olacak. Diyarbakır bugün 40 dereceyi görecek..

Bugün hava nasıl olacak? Hava sıcakları daha da artıyor

Türkiye sıcak hava sisteminin etkisi altında. Marmara Bölgesi'nin Kuzey Doğusu ile Karadeniz Bölgesi'nde lokal yağmurlu hava etkili olacak. Diyarbakır bugün 40 dereceyi görecek..

04 Ağustos 2019 Pazar 10:21
Bugün hava nasıl olacak? Hava sıcakları daha da artıyor

Bugün hava nasıl olacak? Hava sıcakları daha da artıyor

Karadeniz ve Marmara'nın Kuzey Doğu kesimleri hariç yurdun tamamı güneşli hava ve aşırı sıcakların etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzey kesimleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları Diyarbakır'da 40 dereceyi gösterirken sahil kesimlerde ortalama 35 dereceleri bulacak. Uzmanlar özellikle öğle saatlerine dikkat edilmesi konusunda uyarıyor...


Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey kesimleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde vatandaşları güneşte kalmamaları konusunda uyardı.

İLLERE GÖRE BEKLENEN SICAKLIKLAR

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle olacak:

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 31°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nın kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 32

İZMİR: Az bulutlu ve açık 37

ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 31°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu

BURSA: Parçalı bulutlu 35

ANTALYA: Az bulutlu ve açık 32

BOLU °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 29°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: Parçalı ve az bulutlu 30

DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık 40

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